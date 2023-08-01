Верховный суд РФ запретил проведение УЗИ без направления врача

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Верховный суд РФ запретил проводить ультразвуковое исследование (УЗИ) без направления врача или другого медицинского специалиста. Это следует из текста судебного акта, опубликованного на официальном сайте суда.

«Доводы об излишнем обременении обращающихся за предоставлением платных медицинских услуг на том основании, что оспариваемые правовые нормы не позволяют проводить УЗИ без направления лечащего врача либо на основании выписки из медицинских документов, несостоятельны», — заключил Верховный суд, рассмотрев жалобу пациентки, которой было отказано в проведении УЗИ в частном учреждении без направления специалиста.

Истица полагала, что требование закона о получении предварительного медицинского направления на УЗИ ограничивает ее права. Также в иске отмечалось, что закон требует от врача, выписывающего направление, указывать место проведения процедуры, что ограничивает конкуренцию в области оказания услуг.

Министерство здравоохранения направило в суд письменные возражения, в которых заявило о необходимости сохранить существующие нормы для обеспечения принципов безопасности и целесообразности медицинских процедур. Верховный суд согласился с позицией Минздрава. Решение вступило в законную силу.

Опубликовано: 7 августа 2023 г.


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