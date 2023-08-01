Производство аэрозольной продукции торговой марки «Элкон» признано приоритетным

Новый объект планируют запустить в Новочебоксарске в июле 2026 года.

Соответствующее распоряжение о приоритетности проекта подписано Кабинетом министров республики. Речь идет об организации серийного производства аэрозольной продукции с оказанием производителю нефинансовых мер государственной поддержки. Предприятию будет предоставлен земельный участок в аренду без проведения торгов, как и положено для таких проектов. Планируемый объем инвестиций составляет более 58 млн рублей, сообщили в Минэкономразвития.