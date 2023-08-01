Производство аэрозольной продукции торговой марки «Элкон» признано приоритетным

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Новый объект планируют запустить в Новочебоксарске в июле 2026 года.
Соответствующее распоряжение о приоритетности проекта подписано Кабинетом министров республики. Речь идет об организации серийного производства аэрозольной продукции с оказанием производителю нефинансовых мер государственной поддержки. Предприятию будет предоставлен земельный участок в аренду без проведения торгов, как и положено для таких проектов. Планируемый объем инвестиций составляет более 58 млн рублей, сообщили в Минэкономразвития.

Опубликовано: 2 августа 2023 г.


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