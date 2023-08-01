Хлеба оживают, крыши обновляются

Стихия не пощадила и аграриев

Прошедший по республике в минувшие выходные дни ураган не только оставил без электричества десятки сел и деревень, но и нанес ущерб аграриям. Последствия урагана ощутили сельхозорганизации в четырех округах региона.

Как сообщила пресс-служба Минсельхоза, наиболее ощутимо стихия затронула Комсомольский, Яльчикский, Чебоксарский и Красночетайский округа. Здесь шквалистый ветер повредил сооружения на семи предприятиях АПК. Снесло крыши на трех коровниках, молочно-товарной ферме, сарае и бытовом помещении. Повреждены также две теплицы. В СХПК «Нива» Красночетайского округа сильный ветер прошелся по крыше мастерской машинно-тракторного парка. Как сказала начальник отдела сельского хозяйства и экологии окружной администрации Мария Куропаткина, повреждение незначительное и не потребует больших затрат на ремонт.

Больше всего пострадали животноводческие помещения в Комсомольском округе. Здесь крыши коровников снесло в СХПК «Слава» и КФКХ «Алга». У фермера Григория Атласкина конек на ферме полностью снесло, один пролет — на телятнике, да еще навес родильного отделения. Фермер — из стойких и неунывающих аграриев. В разговоре с корреспондентом «СЧ» заявил, что ничего страшного не произошло. «От подобных катаклизмов не застрахован ни один сельчанин, вот такая штука, — сказал Григорий. — Ущерб нынче не как в прошлом году, но есть… Животных никуда переводить не пришлось — повреждения уже устранены, причем местными силами».

Цифра 43 сельхозорганизации и КФХ республики застраховали в этом году свои посевы

Ветер и дождь при таких катаклизмах прибивают к земле хлеба на полях. Не обошлось без этого и нынче — полегла нива в Алатырском, Батыревском, Яльчикском, Комсомольском, Порецком, Чебоксарском, Шумерлинском, Янтиковском, Красночетайском муниципальных округах. Но это явление больших опасений за урожай не вызывает. По словам зам. главы Батыревского округа — начальника отдела экономики, сельского хозяйства и инвестиций Виктора Львова, в целом по району площадь полегания составила порядка 100 гектаров — у кого 10 полегло, у кого-то 20 и 33 гектара. Примерно такая же картина в Моргаушском округе, по словам начальника отдела сельского хозяйства и экологии администрации Татьяны Павловой. Солнце подсушивает поникшую ниву, и поля снова выравниваются для полноценной жатвы. К тому же для современных зерноуборочных комбайнов скашивание полегших хлебов технически не проблема.

А вот с поврежденными посадками картофеля дело обстоит сложней. В одном из сельхозпредприятий Урмарского округа на площади 90 гектаров град полностью побил ботву, сообщили в сельхозотделе администрации. Клубням еще бы наливаться, но такая вот незадача… Ущерб пока не подсчитан, но он ожидается ощутимым. Надеяться приходится на страховое возмещение.

Вот и вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов в своем телегам-канале отметил, что чувашская земля находится в зоне рискованного земледелия — то засуха, то ураган с ливнями. И основной источник компенсации последствий ЧС — страховые возмещения. В этом году на их уплату из бюджета выделено 6,6 млн рублей. При этом свои посевы застраховали всего 43 сельхозорганизации и КФХ на площади 24,5 тыс. гектаров. «Тем, кто не застраховался, мы, конечно, тоже поможем, чем сможем. В таких моментах всегда нужно держаться вместе».