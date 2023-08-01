Эксперты Российского этнографического музея проведут в Чувашии мастер-классы по вышивке

ТАСС, 2 августа. Российский этнографический музей проведет в Чувашии на фестивале «Вышитая Россия» творческие лаборатории, публичные лекции и мастер-классы для мастеров по вышивке. Об этом сообщила ТАСС министр культуры, по делам национальностей и архивного дела республики Светлана Каликова.

«В программу фестиваля включены творческие лаборатории, публичные лекции и мастер-классы от Российского этнографического музея. В Музее чувашской вышивки с 17 по 20 августа будут проходить творческие мастерские для специалистов в сфере народного искусства, мастер-классы для профессиональных мастеров по вышивке», — сказала собеседница агентства.

Каликова уточнила, что руководитель школы «Вышивай онлайн», резидент Центра ремесленных традиций Российского этнографического музея Екатерина Хохлова проведет мастер-классы «Владимирский верхошов» и «Узорник». «Главный специалист музея по культурно-образовательным проектам отдела „Центр ремесленных традиций“ Елена Осипова обучит основам вышивки в технике „сажение по бели“ на мастер-классе „Белые узоры“, а также проведет мастер-класс „Северная красавица“, — добавила она.

По словам министра, 19 и 20 августа на площадке выставки вышитых карт регионов в Чувашском художественном музее все желающие смогут посетить публичные лекции специалистов ведущего этнографического музея страны. «Научный сотрудник отдела этнографии Поволжья и Приуралья Российского этнографического музея Наталья Кашпар познакомит посетителей с вышивкой и украшениями народов Волго-Уральского региона, представленных в собрании музея. Кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник отдела этнографии русского народа Елена Мадлевская расскажет о значении и семантике орнамента в народной культуре и золотном шитье», — пояснила собеседница агентства.

На Красной площади в городе Чебоксары 19 августа состоится концертная программа «Большая вечерка» (Улах). «Улах — это старинный чувашский обычай, когда девушки собирались вместе, вышивали приданое для свадьбы и одежду для будущих малышей, вплетая в вышивку символы-обереги. Мастерицы России, создавшие оберег страны — вышитую карту России и карты своих регионов, обменяются на улахе секретами мастерства и дадут мастер-класс ученицам Национальной школы чувашской вышивки», — рассказала Каликова.

Министр добавила, что в концертной программе примут участие более 500 артистов творческих коллективов страны, в числе которых Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Л. Г. Зыкиной, народный ансамбль аутентичного пения «Джэныкъу» Республики Адыгея, народный этно-фольклорный ансамбль «Добун» Республики Саха (Якутия). «Изюминкой праздника также станет дефиле коллекций народных костюмов страны от этно-арт-театра „Варма“ Республики Мордовия, дизайнеров Республики Татарстан и Краснодарского края, чувашских дизайнеров фирмы художественных промыслов „Паха тере“ и бренда одежды „Хитре“, — подчеркнула собеседница агентства.

О фестивале

Всероссийский фестиваль «Вышитая Россия» пройдет в Чебоксарах с 17 по 21 августа. Он уже объединил более 1 тыс. мастеров декоративно-прикладного искусства, художников и этнографов страны, около 150 из них приедут в Чебоксары, в том числе вышивальщицы ДНР и ЛНР. На мероприятии 70 регионов страны представят свои вышитые карты. Донецкая Народная Республика, а также Свердловская область подготовили сразу по два полотна. Кроме того, отдельно будут представлены карты Ленинградской области и города Санкт-Петербурга. Фестиваль является продолжением проекта «Вышитая карта России», который был представлен в 2022 году.