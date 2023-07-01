К экономическому соревнованию аграриев Чувашии присоединятся овощеводы и фермеры-рыбоводы

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Введение новых отраслей в состязание поддержано на заседании правительства региона.
Номинация «За эффективное ведение сельскохозяйственного производства» дополняется новыми группами. Побороться за звание лучших теперь можно будет и в получении наивысших объемов производства и урожайности овощей защищенного грунта. А в группе получения наивысших объемов производства товарной прудовой рыбы — еще и фермеры.
Итоги соревнования подводятся во время празднования Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Как отмечал ранее Глава Чувашии Олег Николаев, основной целью экономического соревнования является стимулирование муниципальных округов, сельскохозяйственных организаций, крестьянских фермерских хозяйств республики к обеспечению устойчивого и динамичного развития сельского хозяйства.

Опубликовано: 27 июля 2023 г.


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