К уборке зерновых приступили почти во всех округах республики

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По данным Минсельхоза, во всех округах республики, кроме Янтиковского, приступили к уборке урожая зерновых и зернобобовых культур. На 26 июля они были скошены на площади 4570 гектаров.

Наиболее высокие темпы в Яльчикском округе, где скошено более 1700 гектаров. Больше тысячи гектаров убрано в Красноармейском округе, 160 гектаров — в Батыревском. В среднем по республике урожайность зерна составляет 30,4 центнера с гектара, а ячмень дает 32 центнера. Среди районов лидируют также яльчикцы — 32,3 центнера, почти столько же — у канашцев. А ячменя яльчикские аграрии собирают по 40 центнеров с гектара.

Продолжается подготовка почвы под посев озимых под урожай следующего года — подготовленная площадь превышает 48 тыс. гектаров — значительно больше прошлогоднего на ту же дату. Больше, чем в 2022 году, запасено кормов в расчете на одну условную голову скота. Этот показатель составляет 16,2 центнера против 13,9 в минувшем сезоне.

Опубликовано: 27 июля 2023 г.


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