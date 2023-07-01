Велосипедисты из Чувашии выиграли полный комплект медалей первенства России

Яркое выступление продемонстрировали спортсмены из Чувашии на чемпионате и первенстве России по велоспорту в дисциплине «маунтинбайк — многодневная гонка», которые недавно завершились в Челябинской области.

В течение трех соревновательных дней атлеты боролись за награды в индивидуальной гонке на время, гонке в гору и «кросс-кантри». Абсолютной чемпионкой турнира среди девочек 15-16 лет стала Элина Семенова, которая выиграла все виды программы. Среди юниоров 17-18 лет серебряную награду завоевал Леонид Павлов, а «бронзу» — Роман Романов. Также Роман стал третьим в дисциплине «кросс-кантри», а по итогам соревнований занял второе место в общем зачете, сообщили в Минспорта Чувашии.