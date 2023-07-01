Николай Владимиров: Сенаторы уточнили правила пользования общим имуществом собственников жилья

«Рассказываю, что доложил на заседании СФ о внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации. Они касаются права общей долевой собственности собственников недвижимости на общее имущество, включая определение доли в праве собственности, режим владения, пользования и распоряжения общим имуществом. Коллеги одобрили Закон. Он был внесен Президентом РФ», — отметил в своем телеграмм-канале сенатор РФ от Чувашии Николай Владимиров.

Напомним, документ, внесенный Президентом РФ, рассмотрели на 549-м заседании Совета Федерации.

Законом предусматривается, что собственникам недвижимых вещей будет принадлежать на праве общей долевой собственности имущество, использование которого предполагалось для удовлетворения общих потребностей.

Устанавливается возможность передачи недвижимых вещей, относящихся к общему имуществу, в собственность третьим лицам, в случае если решение об этой передаче принято собственниками недвижимых вещей единогласно и при условии, что эта передача не противоречит закону. Федеральным законом в статье 1232 Гражданского кодекса РФ закрепляется возможность преобразования гаражного кооператива в товарищество собственников недвижимости. Федеральный закон вступает в силу с 1 октября 2023 года.

Получить ответы на вопросы, связанные с распоряжением общим имуществом вы можете в региональной общественной приемной партии «Единая Россия».