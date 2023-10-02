В Совете Федерации одобрили кандидатуру Эдуарда Гиматова на должность прокурора Чувашии

На состоявшемся 10 октября совместном заседании комитетов Совета Федерации обсудили кандидата для назначения на должность прокурора Чувашской Республики Эдуарда Гиматова.

Представленную Президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Гиматова одобрили члены Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, Комитета СФ по обороне и безопасности и Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, пишет «Российская газета».

Консолидированную позицию сенаторов передадут председателю Совета Валентине Матвиенко, а та проинформирует главу государства, сообщил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Напомним, согласование с сенаторами кандидатуры нового прокурора — необходимая конституционная процедура. Согласно статье 83 главного закона страны Президент России назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности Генерального прокурора РФ, его заместителей, прокуроров субъектов Российской Федерации, прокуроров военных и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов РФ.

Из досье

Эдуард Гиматов родился в марте 1980 года в селе Боровское Курганской области. С отличием окончил Тюменский государственный университет. Службу в органах прокуратуры проходит с мая 2003 года, работал прокурором Тюменского района, города Тюмени, в марта 2022 года был назначен на должность заместителя прокурора Тамбовской области. Эдуард Гиматов — старший советник юстиции, в 2016 году награжден нагрудным знаком «За безупречную службу в прокуратуре РФ».