Приведут в порядок школу, отремонтируют котельные в Бердянском районе

В двухэтажной сельской школе полным ходом идет ремонт. На первом этаже строители уже демонтировали старые окна и двери, сейчас меняют электропроводку, затем начнут ремонт стен, полов и потолка, установят новые оконные и дверные блоки… Для школ Чувашии подобная картина хоть и радостная, но, в общем-то, привычная. А для жителей села Осипенко Бердянского района Запорожской области это уникальное событие, которого они ждали много-много лет.

«Мы так рады, что наконец у нас начался ремонт, — говорит директор Осипенковской средней школы Леся Гальченко. — И рады, что ведут его строители из Чувашии — они очень хорошо и быстро работают. В этом году наша школа выпустила 11 выпускников. И на выпуске я говорила, что в следующем году они просто не узнают родную школу. Думаю, что так и будет».

Трудятся, кстати, наши рабочие без выходных, только меняясь сменами. Что и понятно — сроки поджимают, ремонт первого этажа планируется завершить до начала учебного года.

Как идут работы, не отстают ли строители от графика? Недавно в ходе рабочего визита в Запорожскую область это проверили шефы из Чувашии — руководитель Администрации Главы Чувашии Вячеслав Борисов и вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов.

В подшефный регион Вячеслав Борисов и Павел Данилов отправились по поручению Олега Николаева, сообщают в пресс-службе администрации Главы Чувашии. И не только посмотрели, как ремонтируются школа и другие социальные объекты, но и провели встречи с первым заместителем губернатора Запорожской области Сергеем Толмачевым и отраслевыми министрами. На них был обсужден ход реализации Соглашения о сотрудничестве между правительством Чувашии и администрацией Запорожской области о шефской помощи Бердянскому району. Документ этот, напомним, был подписан в рамках визита Главы Чувашии Олега Николаева в Запорожскую область в апреле 2023 года. Одной из главных задач соглашения является модернизация в 2023-2025 годах жилищно-коммунального хозяйства района, а также восстановление объектов образования, здравоохранения, культуры, общественных пространств.

По словам Вячеслава Борисова, задачи, обозначенные Главой Республики, будут выполнены в срок и качественно. «Шефская помощь по ключевым направлениям является важным шагом на пути к улучшению жизни местных жителей», — сказал он. А Павел Данилов уточнил, что к началу нынешнего отопительного сезона Чувашия планирует модернизовать восемь котельных в образовательных и культурных учреждениях сел Осипенко, Трояны, Новотроицкое, Андровка, Красное поле, Новопетровка, Берестовое, Троицкое Бердянского района. Кроме того, до конца года в селах Андровка и Осипенко планируется восстановить объекты водоснабжения, а в последнем также будет благоустроена территория парка.

Между тем

Спасибо за помощь и за отдых деток!

В июле в редакцию «СЧ» прислал письмо житель Дмитровской ОТО (объединенной территориальной общины. — Прим. ред.) Бердянского района Александр М. На сайте нашей газеты он прочитал о грядущем ремонте амбулатории в селе Осипенко и решил узнать о перспективах для своего села. «Скажите, пожалуйста, нет ли у вас информации об обращении жителей Дмитровского ОТО к Главе Чувашской Республики о помощи в восстановлении Дмитровского стационара? Подписи были переданы главе ВГА Бердянского района», — поинтересовался он.

Но в редакцию Александр обратился не только за тем, чтобы спросить о ремонте. «Отдельное огромное спасибо всем жителям Чувашии за помощь Бердянскому району, в частности селу Дмитровка! — написал он. — Спасибо за продуктовые наборы. За отдых деток (моих двух девочек) в ДОЛ «Бригантина»! Девчонки ознакомились с культурой своего деда, познакомились с двоюродными бабушками. Теперь у нас большие надежды на выход нашего края из разрухи как в материальном плане, так и в «головах».