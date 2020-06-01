Поликлиника в юго-западном районе Чебоксар стала удобнее для пациентов

Поликлиника Городского клинического центра сегодня изменилась до неузнаваемости, а «виноват» в этом масштабный ремонт с элементами реконструкции. Здесь не просто поменяли коммуникации и отделку помещений, но и изменили логистику.

Раньше кабинеты врачей-травматологов и рентгенкабинет были на разных этажах, и их посещение для людей с переломами ног, например, было просто пыткой, ведь здание спроектировано так, что в нем не предусмотрено лифтов. Сейчас эти кабинеты разместили на первом этаже, рядом друг с другом. И это первый плюс.

К тому же здесь прямо у входа появился кабинет неотложной помощи для пациентов, которые неожиданно заболели и не смогли записаться к врачу заранее. Им не надо далеко ходить, а в пандемию коронавируса это еще и снижает риски заражения для других пациентов и персонала. Сотрудницы регистратуры довольны тем, что их рабочее место отделено от картохранилища, и теперь им не приходится дышать бумажной пылью: все истории болезни хранятся за закрытой дверью.

На втором этаже врио Главы республики Олегу Николаеву, который посетил Городской клинический центр после ремонта, показали работу кабинетов функциональной диагностики. Сделать исследования сердца, мозга или УЗИ теперь можно в одном месте: кабинеты с аппаратурой и врача-кардиолога находятся рядом. Раньше эта служба была разбросана по корпусам, и пациенту приходилось «наматывать» не одну сотню шагов, чтобы сделать все назначенные исследования.

Третий этаж заняли врачи общей практики и участковые терапевты. Первые посетители, пришедшие сюда, чтобы пройти медосмотр, очень довольны: «Красиво, светло, удобно!» На ремонт деньги «нашлись» благодаря нацпроекту «Здравоохранение» — всего федеральных средств было выделено чуть более 28 млн рублей. А из республиканского бюджета 2,6 млн рублей потратили на закупку мебели.

По словам главного врача Елены Майоровой, на собственные средства, которые были получены из фонда ОМС и внебюджетных источников, закупили операционные столы для перевязочных и медицинские холодильники. Также обустроили зоны комфортного ожидания и специальные лампы-облучатели, которые актуальны не только в период вирусных эпидемий, но и вне их. Журналистам особенно понравилось специальное освещение ступенек: оно реагирует на движение и выключается, если на лестнице никого нет.

Всего Городской центр включает в себя две поликлиники на 710 посещений в смену, что совсем немало. В период, когда часть стационаров, в том числе и два корпуса центра, перепрофилированы для лечения больных с COVID-19, люди продолжают страдать от других недугов. И остается необходимость вовремя назначать им лечение, а также отслеживать состояние здоровья хронических больных.

Именно об этом и сказал врио Главы республики Олег Николаев журналистам: «Я желаю всем лечебным учреждениям поскорее вернуться к своей профильной деятельности. Отрадно видеть, как в этой поликлинике реализованы моменты, которые присущи «бережливой поликлинике», когда поликлиника организована по принципу удобства для посетителей, комфорта, и главное, быстроты и качества оказания медицинской помощи».

Главный врач центра Елена Майорова убеждена, что «умный» ремонт ускорит выздоровление пациентов и облегчит работу персонала. А еще ко Дню медицинского работника здесь планируют поощрить тех, кто сейчас «на передовой» — ведет борьбу за жизни пациентов с COVID-19, и разместить их фотографии на доске почета.

Фото Олега Мальцева:

Торжественного открытия поликлиники Городского клинического центра после ремонта устраивать не стали. Но на ее работе это не сказалось.