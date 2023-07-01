Чебоксарскую лицеистку ждет путешествие мечты

В Международном детском центре «Артек» прошла церемония закрытия финала четвертого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учеников 5-7-х классов. Конкурс объединил 700 школьников из всех регионов России и более 200 ребят из зарубежных стран.

Победителями финала «Большой перемены» стали 300 талантливых детей, и среди них — ученица чебоксарского лицея № 44 Анастасия Сергеева. Вместе с другими победителями она отправится в путешествие мечты от Санкт-Петербурга до Владивостока на поезде «Большой перемены».

Еще восемь наших школьников стали призерами «Большой перемены», сообщают в Минобразования Чувашии. Это Елена Валеева и Екатерина Яшманова (гимназия № 2 города Чебоксары), Александр и Мария Рыжовы (Чебоксарская школа № 59), Кирилл Павлов (Новочебоксарская школа № 4), Иван Филиппов (Новомуратская средняя школа Комсомольского округа), Елена Борисова (школа поселка Опытный Цивильского округа) и Кристина Андронова (Кугесьская средняя школа № 1). Они получили дипломы и возможность 2-дневной поездки по программе «Больше, чем путешествие».