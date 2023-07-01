За создание сайта-двойника Росреестра теперь полагается штраф

В последнее время в сети очень часто появляются сайты-двойники государственных органов, банков и других организаций, которые полностью копируют дизайн оригинала, перенимают его функционал. Одним из самых востребованных у мошенников ресурсов является сайт Росреестра.

Создавая сайт-фальшивку, нечистые на руку дельцы преследуют следующие цели: получить персональные данные собственников недвижимости и сведений об объектах, информация о которых содержится в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) с последующей их перепродажей заинтересованным лицам или просто взять с людей деньги, не предоставив им взамен никаких услуг.

Чтобы не попасть на уловку, гражданам нужно знать следующее. Для распространения ссылок на псевдо-ресурсы часто используется спам. Сообщения рассылают по электронной почте и SMS. Также стоит обратить внимание на доменное имя сайта в адресной строке браузера. Посредники нередко используют в адресе схожие официальному наименованию ведомств названия, добавляя к ним удвоенные буквы, приписки «online/egrp/egrn», которые визуально трудно отличить от оригинала.

Надо иметь в виду еще два момента. На сайтах-двойниках пользователи не могут зарегистрироваться при помощи своей учетной записи на Едином портале государственных услуг, предлагающем удобный электронный сервис «Личный кабинет». Кроме того, на подставных сайтах Росреестра, Федеральной кадастровой палаты или Публичной кадастровой карты размещаются прайс-листы, реклама, ссылки на мобильное приложение и способы оплаты. По этим признакам мошенников легко распознать и не поддаться на их ухищрения.

Росреестр долгое время боролся с фальсификациями. Только с начала 2020 года по октябрь 2022 года выявлено 335 поддельных сайтов, предлагающих выписки из ЕГРН. Основная масса в итоге по решению суда заблокирована. Но на их месте появляются новые. Росреестр вынужден был инициировать поправки в законодательство в части наказания за создание сайтов-двойников и перепродажу данных из ЕГРН. Депутаты Госдумы поддержали позицию ведомства и приняли решение о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. С 9 мая 2023 года за предоставление сведений из ЕГРН третьим лицам и создание для этого сайтов предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Для граждан он составит от 15 до 25 тысяч рублей, для должностных лиц — от 40 до 50 тысяч, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 80 до 100 тысяч и для юридических лиц — от 350 до 400 тысяч рублей. За повторное совершение административного правонарушения ждет более суровое наказание.

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА,

и.о. руководителя Управления Росреестра по Чувашии: «Сайты-двойники опасны. Они наносят ущерб не только государственной казне, поскольку деньги за получение информации из реестра недвижимости оседают на счетах мошенников, но и лицам, которые заказали через недобросовестных посредников выписку из ЕГРН. Во-первых, граждане могут быть введены в заблуждение, если им предоставили неактуальные сведения. Во-вторых бывает, что, оплатив услугу, люди вообще не получают никаких данных. В-третьих, создание сайтов-двойников связано с неконтролируемым распространением персональных данных. И, наконец, подключение таких сервисов к ЕГРН может перегрузить систему и замедлить получение сведений добросовестными пользователями. Считаю, что административное наказание умерит пыл наживы деятелей по незаконному предоставлению сведений из реестра недвижимости».

Ольга Лебедева