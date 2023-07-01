Рекордное количество заявок поступило на молодежный форум ПФО «iВолга»

САМАРА, 21 июля. /ТАСС/. Молодежный форум Приволжского федерального округа (ПФО) «iВолга» собрал рекордные 32 тыс. заявок, из которых в качестве участников конкурс прошли 2 тыс. человек. Об этом сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на церемонии открытия мероприятия в регионе.

«Дорогие друзья, я рад вас всех приветствовать на самарской земле. Знаете, этот форум вновь показал уже рекорды — 32 тысячи заявок [поступило]. И только 2 тысячи счастливчиков могут сейчас [находиться] на церемонии открытия. <…> География Иволги в этом году — 71 субъект Российской Федерации», — сказал Азаров.

Он выразил надежду, что на форуме будут разработаны новые проекты и предложения по поддержке военнослужащих спецоперации, армии и семей участников СВО. Также Азаров поблагодарил полпреда президента в ПФО Игоря Комарова, под патронатом которого проходит форум, за сопровождение мероприятия.

В этом году на площадке фестиваля организована центральная аллея, которая посвящена участникам СВО, сообщил заместитель полпреда президента в ПФО Олег Машковцев. «Здесь было много ребят, здесь было много выпускников „iВолга“, некоторых, кстати говоря, вы можете видеть на центральной аллее, которая в этом году сделана специально под участников СВО. Эти ребята, многие из них сейчас находятся на передовой, а еще недавно были здесь, на этой самой поляне», — отметил Машковцев.

Выставка «Герои среди нас» будет представлять истории о бывших участниках форума, которые сейчас находятся в зоне спецоперации. Кроме того, в рамках смены «Патриотическое единство поколений» планируется снять фильм-концерт для военнослужащих, он станет благодарностью от молодежи ПФО. Региональные команды планируют показать в фильме свои вокальные, танцевальные номера, художественное слово. На форуме также пройдет акция «Вкус дома», в рамках которой для бойцов соберут продукты питания и товары для создания уюта.

В этом году образовательная и культурно-досуговая программа объединена темой «Организация событий». Форум «iВолга» проходит с 21 по 29 июля, его организаторами являются аппарат полпреда президента в ПФО, правительство Самарской области и Росмолодежь.