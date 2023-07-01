В Чувашии выслушал приговор директор потребительского кооператива

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чебоксарах вынесен приговор по уголовному делу о хищении свыше 8,6 млн рублей под видом вложения средств в потребительский кооператив. Судом установлено, что житель Республики Татарстан открыл на территории Чувашии филиал кооператива, обещая потенциальным займодавцам выплату процентов, существенно превышающих банковские. Не подозревающие подвоха люди, преимущественно пенсионного возраста, передавали ему свои деньги, которые тот не собирался им возвращать.

В период с октября 2014 года по январь 2015 года подсудимый обманул 53 человека. Как сообщили в прокуратуре республики, суд, с учетом позиции государственного обвинителя и наличия непогашенной судимости за аналогичное преступление, назначил виновному наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Опубликовано: 20 июля 2023 г.


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