В ближайшее время Валентина Терешкова посетит Чувашию

Об этом в своем телеграм-канале сообщил ее коллега-парламентарий, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «С великой женщиной мира, летчиком-космонавтом СССР обсудили вопрос реконструкции музея космонавтики имени великого Андрияна Николаева в селе Шоршелы», — написал он.

Напомним, вопрос о реконструкции музея был поднят на Днях Чувашии в Совете Федерации, и чуть позже включен в постановление «О государственной поддержке социально-экономического развития Чувашской Республики», подписанное председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.