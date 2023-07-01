В ближайшее время Валентина Терешкова посетит Чувашию

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом в своем телеграм-канале сообщил ее коллега-парламентарий, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «С великой женщиной мира, летчиком-космонавтом СССР обсудили вопрос реконструкции музея космонавтики имени великого Андрияна Николаева в селе Шоршелы», — написал он.

Напомним, вопрос о реконструкции музея был поднят на Днях Чувашии в Совете Федерации, и чуть позже включен в постановление «О государственной поддержке социально-экономического развития Чувашской Республики», подписанное председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

Опубликовано: 21 июля 2023 г.


Читайте также:

Минпромторг России продолжит поддержку электротехнического кластера Чувашии
Музей "Сад покорителям космоса" в Крикакасах пополнился еще одним экспонатом
День космонавтики отметим в дистанционном формате
В Шоршелах появится Центр аэрокосмического образования
С именем прославленного земляка
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров посетил Чувашию
«Планов много, давайте работать…»
Денис Мантуров отметил прогресс в развитии промышленного потенциала Чувашии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.