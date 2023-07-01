Российские студенты-медики стажируются в Чувашии

Все они из разных уголков нашей страны, но их объединяет одно — лечебное дело. Более 30 молодых людей из Российских студенческих отрядов трудоустроили в медучреждения республики на летний период. Сегодня они работают в шести больницах и нескольких ФАПах республики.

Студенты-медики получают опыт от старших коллег и совершенствуются в своих навыках. Медицинский опыт важен для будущих врачей, поэтому студенты стремятся познакомиться с системой здравоохранения изнутри. В летнее время большая часть сотрудников уходит в отпуск, поэтому помощь в лице будущих врачей — хорошее подспорье для больниц. Студенты смогут совмещать работу с общественной деятельностью, участвуя в добровольческих акциях и творческих, культурных и спортивных мероприятиях.

Наши коллеги из ГТРК Чувашия пообщались с некоторыми студентами, которые проходят практику в Чебоксарской районной больнице. Алексей Логинов из Татарстана приехал в Чувашию, чтобы выучиться на врача в ЧГУ имени И.Н. Ульянова. За время учебы он уже проходил практику в онкологическом и травматологическом отделениях. Сейчас в Чебоксарской районной больнице Алексей стажируется в отделении хирургии. «Врачи отвечают на любой интересующий меня вопрос, подробно все объясняют. Получается, я здесь совершенствуюсь и как средний медицинский персонал, и можно, наверное, сказать, как высший медицинский персонал, как врач», — отметил Алексей.

Студентка московского Сеченовского университета Софья Сауленко осваивает в ЦРБ практическую работу медицинской сестры. Она рассказала, что в РСО ей предложили широкий выбор регионов, где можно поработать в летнее время. Но Софья выбрала нашу республику — здесь живут ее друзья, которые давно звали девушку в гости. Сейчас Софья работает в процедурном кабинете дневного стационара. «Это мой первый опыт. И мои наставники помогают мне, и все пациенты относятся понимающе», — призналась она.

Мнение

Главный врач Чебоксарской районной больницы Владимир Викторов считает, что летняя практика дает студентам прекрасную возможность повысить свой практический уровень. «В Чебоксарском округе 48 ФАПов, восемь врачебных амбулаторий, 47 населенных пунктов до 100 человек, два передвижных комплекса. Я думаю, как раз вот здесь сочетаются практика и желание наших молодых коллег работать, получить боевой опыт. Ну и самое главное — здесь они будут работать в команде с опытными наставниками, что хорошо отразится на их самореализации», — отметил он.