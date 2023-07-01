Как снять обременение с квартиры, если ипотека полностью погашена?

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

«Погашение ипотеки носит заявительный характер, — разъясняет начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Захарова. — Если обязательства перед продавцом были исполнены, для прекращения регистрационной записи об ипотеке необходимо обязательно предоставить в Росреестр заявление залогодержателя, в пользу которого зарегистрирован залог (чаще всего это банк, реже — продавец недвижимости).
То есть, после того как за квартиру выплачен последний платеж по ипотеке, нужно обратиться в банк, чтобы его специалист подал в Росреестр соответствующее заявление о снятии обременения в виде ипотеки. Та же схема действует и в отношении залогодержателя-продавца. Самому покупателю никаких заявлений в этом случае подавать не нужно».

Марина Иванова
Опубликовано: 20 июля 2023 г.


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