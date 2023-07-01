Фестиваль ягод в Чувашии станет ежегодным

Около двух тысяч участников собрались на первый в республике ягодный фестиваль. Праздник развернулся в питомнике декоративных растений «Ивушка», что в деревне Хыркасы Чебоксарского округа, и совпал с «Ягодным спасом». Так в народе называют отмечаемый 12 июля Петров день. «Верхушку лета» традиционно связывают со сбором ягод, и фестиваль показал, что в этом году их урожай отменный.

Несмотря на то, что погода выдалась совсем не летней, желающих побывать на ягодном празднике и прикупить натуральных лакомств, оказалось предостаточно. Весь день для посетителей фестиваля из Чебоксар и обратно ходили бесплатные автобусы, правда, люди порой путались, о каких Хыркасах идет речь: в Чебоксарском округе несколько населенных пунктов с таким названием и организаторам не мешало бы учесть этот момент. Немного терялись люди и на остановках в Чебоксарах, откуда уходил трансфер. Как позже написали в соцсетях, указателей на транспорте не было, и некоторые не знали, в какой автобус садиться.

Малина, красная и черная смородина, ежевика, вишня, крыжовник, но главная, конечно, на прилавках — клубника. Щедрый урожай на широких ягодных рядах фестиваля выставили фермеры и садоводы со всей республики. Так, в хозяйстве супругов Елены и Павла Никифоровых под клубничное поле отведено два гектара земли. Фермерами они стали всего год назад, придя в сельское хозяйство из сферы дизайна интерьера и отделочных работ. Окончили «Школу фермера», получили грант и на эти средства высадили больше 70 тысяч саженцев клубники. Первым урожаем довольны и уже встречают вторую волну плодоношения. Всей семьей выращивают ягоды и в сельхозкооперативе «Семейное древо» из Моргаушского района. «В этом деле у нас заняты три поколения нашей семьи, поэтому мы и выбрали такое название, — рассказывает Наталья Голубева. — Началось все с бабушки, потом продолжили родители, а теперь и мы, дети: недавно заложили жимолость и два гектара клубники, к осени планируем еще пять. Потому что спрос хороший».

Лукошки с крупной красивой ягодой расходились как горячие пирожки: полкилограммовый лоток клубники продавали за 250-300 рублей, стакан малины — за 150 рублей, черную смородину — за 200-250 рублей за кило. Попробовать дары лета можно было не только в свежем виде, но и в самых разных вариантах. Из ягод делали компоты, смузи и коктейли, украшали ими изящные пирожные и тарталетки, предлагали пастилу, мармелад и чипсы, угощали ягодными пирогами, пиццей, клубничным мороженым и вафлями. Тут же можно было запастись баночкой свежеприготовленного клубничного или малинового варенья. Лакомство кулинары варили в трех огромных тазах прямо под открытым небом и заодно делились с посетителями рецептами вкусного варенья.

Быстро раскупали не только ягоды, но и кустики молодой клубники, саженцы плодовых деревьев, декоративных растений и рассаду цветов. «Это малина сорта «Гусар» — очень сладкая и не мнется при транспортировке, а это черная смородина «Загадка». Ягоды у нее крупные», — нахваливали товар в Батыревском плодопитомнике. «Ягодами нас не удивишь, со своими бы разобраться. А вот растения себе здесь присмотрели», — держит в руках куст эхинацеи чебоксарка Маргарита Полякова. Новым сортом смородины «Маленький принц» порадовала себя и садовод-любитель Ираида Иванова. «Ягоды у нее хорошие, одна — весом шесть грамм, и очень сладкие», — довольна удачной покупкой дачница. «Выбрали клубнику по внешнему виду — самую красивую», — рассказывает Надежда Горячева из Набережных Челнов. Жительница Татарстана, узнав о ягодном фестивале в Чувашии, специально приехала погостить к сестрам в Чебоксары, чтобы не пропустить «вкусное» событие. «Решили подарить себе эстетическое и гастрономическое удовольствие», — отзывается она о фестивале.

Объединил фестиваль не только тех, кто выращивает ягодные культуры, но и производителей удобрений и оборудования, переработчиков сельхозпродукции, экспертов и владельцев питомников из других регионов. За круглыми столами профессионалы отрасли обсудили самые волнующие вопросы и поделились опытом по выращиванию ягод и декоративных растений. Побывал на фестивале и Глава Чувашии Олег Николаев. «Это мероприятие демонстрирует важность работы, проводимой на селе», — отметил он и подчеркнул, что ягодоводство — одно из важных направлений в развитии фермерства в республике. Вот уже четыре года специалистов-ягодоводов готовят в «Школе фермера». За этот довольно небольшой срок в Чувашии освоили технологию производства и новые сорта ягод, а также научились их перерабатывать. Теперь цель — выйти на следующий уровень, создавать новые виды ягодной продукции и рабочие места. А сам фестиваль, помимо прочего, может сделать республику привлекательной для туристов.

Значительной становится и государственная поддержка этой сферы. Как отметил вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, в Чувашии благодаря поддержке Главы региона ягодоводы получают гранты: с 2019 года 23 фермера стали обладателями субсидий на общую сумму около 82 миллионов рублей. А по новой республиканской форме поддержки на закладку земляники садовой сельхозтоваропроизводителям возмещается 80% всех затрат.

Новым выпускникам «Школы фермера», выбравшим для себя ягодоводство, в торжественной обстановке вручили дипломы о профессиональной переподготовке. Так, один из выпускников Дмитрий Фомиряков планирует заняться выращиванием клубники в тепличной ферме. Производство он намерен организовать по современным стандартам — с искусственным микроклиматом и шмелями-помощниками. На такой ферме ягоды будут расти круглый год, а урожай давать каждые два месяца. К этой цели, как рассказал Дмитрий «СЧ», он шел уже давно, а теперь благодаря помощи государства она стала вполне достижимой. «Хорошее дело — накормим людей полезной и натуральной ягодой. Она будет даже экологичнее той, что растет в открытом грунте. Судите сами — никаких выхлопных газов от машин, нет мышей и кузнечиков», — поделился планами предприниматель.

Первый ягодный фестиваль стал еще и хорошим поводом провести время всей семьей. Каждый мог найти занятие по душе — покататься на качелях, сделать фотографию с любителем варенья Карлсоном, продегустировать фермерские сыры или попробовать чувашский мед. А летнюю атмосферу создавали мастер-классы — посетители плели венки из полевых цветов и березовых веток, собирали букеты из малиновых листьев, иван-чая и колосьев и изготавливали объемные ягоды из самых разных материалов.

Кстати

Ягодные фестивали проводят в нескольких российских регионах. В Петрозаводске, например, известен фестиваль «Земляничное лукошко», а в небольшом городке Байкальск Иркутской области на берегу озера Байкал уже много лет устраивают фестиваль клубники «Виктория». Кульминация праздника — дегустация большого клубничного пирога.