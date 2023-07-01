За сочинение — не пятерка, а диплом и приз

Сотни школьников страны приняли участие во Всероссийском конкурсе на лучшее сочинение в двух номинациях — «Сочинение о своей культуре на русском языке» и «Описание русской культуры на родном языке». Были среди них и представители Чувашии. Два сочинения, присланных из нашей республики, удостоились высоких оценок жюри.

По итогам конкурса ученица четвертого класса ядринской начальной школы Ксения Спиридонова заняла первое место, а десятиклассница школы № 2 из Алатыря Юлия Ибрагимова стала лауреатом творческого соревнования, сообщили в Минобразования Чувашии.

Проводится конкурс в целях поддержки интереса школьников к изучению русского и родных языков, сохранения ценностей традиционной народной культуры и развития творческих способностей детей.

Сначала все участники прошли региональный отбор. Дальше его победители попали на федеральный этап. Школьницы из Чувашии блеснули в номинации «Сочинение о своей культуре на русском языке». Ксения Спиридонова одержала победу среди четвероклассников, написав сочинение на тему «Чем больше знакомишься с наукой, тем больше любишь ее». А десятиклассница Юлия Ибрагимова стала лауреатом с работой на тему «Охранять природу — значит охранять Родину».

По итогам конкурса все участники будут награждены именными сертификатами, а победители и призеры получат ценные призы и дипломы. Торжественная церемония пройдет осенью 2023 года.