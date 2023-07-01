В Чувашии до конца года будет произведено более 100 тракторов «Агромаш»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Предприятие концерна «Тракторные заводы» до конца года выпустит более 100 тракторов «Агромаш». Об этом сообщил в четверг в интервью ТАСС на выставке «Иннопром» глава республики Олег Николаев.

«Трактор уже имеет статус российского. Сейчас производственная программа запущена, и мы ожидаем, что до конца года произведем более 100 тракторов», — сказал собеседник агентства.

Николаев уточнил, что сбытовая программа по тракторам уже сформирована. «Трактор получился очень удачный и экономичный, маневренный, при этом еще и достаточно компактный при его силовой характеристике», — пояснил глава республики.

По его словам, трактор уже получил признание в Узбекистане. «Опытный образец мы представили на выставке „Иннопром — Центральная Азия“. Там уже заключили первые сделки. Сейчас только масштабируем и в целом движемся по плану наращивания», — добавил Николаев.

Глава Чувашии также отметил, что дилерская сеть уже существует. «Агромаш» — это одно из подразделений концерна «Тракторные заводы», который специализируется на производстве сельскохозяйственной и коммунальной техники. Сбытовая сеть этих структур в данном случае объединена. Сейчас концерн активно развивает сервисную составляющую, и мы все больше и больше получаем отзывы от покупателей, что качество производимой продукции растет», — подчеркнул он.

Производство колесных тракторов «Агромаш» развернуто в рамках специнвестконтракта (СПИК 2.0) в партнерстве с крупнейшим индийским производителем сельхозтехники — компанией International Tractors Limited (ITL). На данный момент с Минпромторгом России согласованы новые условия специального инвестиционного контракта, где зарубежным партнером выступает крупнейший индийский производитель колесных тракторов под маркой Solis — компания ITL.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/18266221

Опубликовано: 13 июля 2023 г.


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