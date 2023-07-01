«Р7-Офис» безвозмездно передал лицензии в 401 школу Чувашской Республики

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Лицензии на офисную среду для совместной работы и коммуникации «Р7-Офис» получила 401 школа Чувашской Республики в рамках ранее подписанного соглашения между «Р7-Офис» и Министерством образования и молодёжной политики Чувашской Республики.

Разработчик также передал лицензии на офисный пакет для региональных дошкольных общеобразовательных организаций, учреждений для детей-сирот, дополнительного образования, а также среднего профессионального образования.

Преподаватели и учащиеся получили доступ к полнофункциональному и совместимому со всеми популярными форматами пакету офисных программ «Р7-Офис». В его состав входят редакторы текстовых документов, таблиц и презентаций, средства просмотра изображений и видео, платформа для совместной работы, а также органайзер с календарем и почтой.

Разработчик уже не первый год передает лицензии в региональные образовательные учреждения. Это часть стратегии компании, которая направлена на популяризацию современных многофункциональных российских IT-решений.

Опубликовано: 13 июля 2023 г.


Читайте также:

В Чебоксарах прошел Всероссийский изобразительный диктант
В школу — по клику: в Чебоксарах началась запись в первые классы
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев и Алёна Аршинова обсудили реализацию нацпроекта "Образование"
Олег Николаев проинспектировал ход строительства школы в Новом городе
Цитата номера
Межрегиональный музыкальный духовно-нравственный форум «Россия — Родина святая» проходит в Чебоксара...
В Чебоксарах прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.