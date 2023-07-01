Высадка хвойных лесов на пустырях поможет в борьбе с борщевиком

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Высадка хвойных лесов на пустырях, занятых борщевиком, поможет вытеснить это растение из средней полосы России. Растениями-конкурентами для борщевика на приусадебных участках являются топинамбур, козлятник, люпин и малина, рассказал ТАСС генеральный директор и основатель экологического сервиса «Сохрани лес», участник фонда «Сколково» Андрей Хорошилов.

Борщевик Сосновского распространяется по средней полосе России. Хуже всего ситуация с борщевиком обстоит в Пермской области и Удмуртии, где это растение захватило площадь в 93 тыс. гектаров. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, в области борщевиком заражено более 40 тысяч гектаров земли.

«Любимая среда обитания борщевика — пустыри. Поэтому разумно решать проблему в корне и не допускать их появления. На земле, которую регулярно вспахивают и используют для выращивания сельскохозяйственных культур, например злаковых или картофеля, борщевик не растет. На пустующих территориях не допустить появления борщевика помогает высадка лесов. Так, в борьбе с борщевиком могут помочь хвойные леса. Ельник почти полностью лишает борщевик шансов на выживание за счет хвойного покроя почвы и недостатка света. Создание новых лесов на месте пустырей и заброшенных сельхозземель значительно сокращает распространение опасного борщевика», — сказал Хорошилов.

По его словам, борщевик способен увеличивать занятую им площадь на 10-15% в год. Основная причина заключается в отсутствии конкуренции в окружающей среде. Эту конкуренцию нужно создать искусственно.

«Решением может стать другой инвазивный вид, например топинамбур. Он растет быстро, а его широкая листва перекрывает солнечный свет, что не дает борщевику разрастаться. Топинамбур тоже вытесняет другие растения, но делает это не так агрессивно, не представляет опасности для человека и подходит в качестве кормовой базы для скота. Альтернативой топинамбуру могут стать козлятник или люпин. Еще один вид, который поможет избавиться от борщевика, например на дачном участке — это малина. Ее преимущество, опять же, в быстром росте и густой листве», — считает эксперт.

О борьбе с борщевиком

Борщевик Сосновского считается одним из самых опасных растений России. Соприкосновение с ним приводит к сильным ожогам, требующим длительного лечения, пыльца борщевика опасна для аллергиков — попадая на слизистые оболочки дыхательных путей, она вызывает отек и сужение гортани, а сок растения, попавший в глаза, вызывает ожоги и нарушает зрительную функцию. Семена этого растения несколько десятилетий назад были привезены в Пермский край в качестве сельскохозяйственной культуры, впоследствии же борщевик стал сорняком, который быстро распространяется. При этом процесс устранения этого растения сложный и затратный.

«Главная опасность борщевика заключается даже не в ядовитом соке, вызывающем ожоги при попадании на кожу, а в том, что он уничтожает природу вокруг. Он относится к инвазивным видам, которые попадают в окружающую среду искусственно, нарушают баланс экосистемы и угрожают биоразнообразию. Захватывая участок земли, борщевик вытесняет оттуда остальные растения, перекрывая свет широкими листьями и выделяя в почву вещества, препятствующие росту других видов. Вслед за растениями территорию покидают грибы и животные. Естественных врагов у борщевика практически нет, и он захватывает новые площади бесконечно, если его не остановить», — отметил Хорошилов.

Борщевик легко переносит неблагоприятные условия и устойчив к повреждению, но главная проблема не в этом. Одна особь дает около 20 тысяч семян, которые легко распространяются по воздуху или на колесах автомобилей. Попав в почву, семена сохраняют всхожесть до десяти лет и могут прорастать через несколько сезонов. Даже если за одно лето уничтожить все ростки борщевика на участке механическим или химическим путем, земля останется зараженной на долгие годы.

«При этом важно помнить: борщевик не представлял бы такой проблемы, если бы против него работали только агротехнические методы. Борьба с ним должна быть комплексной. За высаженными на месте борщевика растениями необходимо внимательно следить и ухаживать. Территорию, однажды зараженную борщевиком, нужно проверять на новые ростки в течение нескольких лет, а сами ростки уничтожать, желательно до того, как они дадут семена. С этим поможет справиться регулярный агротехнический уход, который применяется при лесовосстановлении», — заключил эксперт.