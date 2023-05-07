Чувашские студенты готовят для военнослужащих овощные наборы

«Солдатский суп» с домашней заправкой

Универсальные заправки из сушеных овощей для приготовления в походных условиях домашних супов готовят для участников специальной военной операции студенты Батыревского агропромышленного техникума.

К слову, учащиеся вместе со своими родителями и преподавателями ссуза давно помогают нашим воинам на передовой и уже не раз отправляли гуманитарные грузы в зону СВО. Мастерили блиндажные свечи, собирали продукты, закупали полезные в солдатском быту вещи. А совсем недавно в техникуме стартовал социальный проект «Солдатский суп». Идею руководителю учебного заведения Алексею Логунову предложили будущие повара и кондитеры вместе со своим наставником — мастером производственного обучения Светланой Кошкиной. Алексей Алексеевич охотно поддержал инициативу и предоставил в распоряжение волонтеров не только мастерские, но и необходимые продукты, приобретенные за счет внебюджетных средств техникума.

По словам заместителя директора по учебно-воспитательной работе и социальным вопросам Надежды Захаровой, один из старейших ссузов республики имеет отличные мастерские, в том числе и для обучения поваров и кондитеров. Обновить учебно-практические площадки помог региональный проект «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». Благодаря господдержке удалось приобрести современные пароконвектоматы, шкафы шоковой заморозки и другое оборудование, включая дегидратор. Именно на этом аппарате студенты сейчас и сушат ингредиенты для своего «Солдатского супа».

Каждую неделю учащиеся с первого по третий курс под руководством наставников изготавливают около трех килограммов сухих суповых наборов. Сначала овощи (между прочим, исключительно местные) моют, чистят, шинкуют, затем отправляют на обработку. Высушенные морковь, лук, капусту, картофель, чеснок расфасовывают по вакуумным пакетам и складывают в коробки. Как рассказала Надежда Васильевна, из 20 кило свежей моркови получается всего около 2 кг сушеной. Так что работа трудоемкая, тем не менее ребята занимаются этим с удовольствием, ведь они и в профессии практикуются, и доброе дело делают.

Потом заготовки отвезут в Центр молодежных инициатив в Чебоксары и отправят нашим бойцам в зону спецоперации. «А еще наш техникум славится своим садом, — добавила замдиректора. — В этом году ждем большой урожай яблок. Так что студенты планируют насушить еще и фруктово-ягодные смеси для компотов».

Доброе начинание студентов Батыревского агропромышленного техникума одобрил и Глава Чувашии. «Помощь каждого важна — так мы приближаем Победу», — написал Олег Николаев в своем телеграм-канале.