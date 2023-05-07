Акцию «Бессмертный полк» провели и в зоне спецоперации

Свой «Бессмертный полк» организовали, в частности, артиллеристы Центрального военного округа. Как сообщают в Минобороны РФ, «российские военнослужащие вышли на боевые позиции с фотографиями своих родственников — героев Великой Отечественной войны — на кабинах и броне боевых машин».

Прошла акция и в чувашском полку, на позициях в зоне СВО. Об этом сообщил телеграм-канал «Михайловские новости» одноименного муниципального округа Запорожской области. Правда, привычных штендеров в окопах не было — портреты родных людей, много лет назад защищавших Родину от фашистов, бойцы из Чувашии и Ульяновской области бережно поместили во влагонепроницаемые коробочки, чтобы фотографии не пострадали от грязи и сырости. «Мы с нашими дедами в одном строю и мы закончим то великое дело, которое было начато нашими славными предками!» — сообщили солдаты.