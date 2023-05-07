За первый квартал в банковском секторе Чувашии выявлено 20 поддельных банкнот и монет

Это на 12 меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщают в Минфине республики. Половина фальшивок — банкноты номиналом 5000 рублей, по одной — купюры номиналами 1000 и 2000 рублей, еще 8 — поддельные десятирублевые монеты.

Как напоминают эксперты Чувашского отделения Банка России, любой человек может самостоятельно определить подлинность российских банкнот — специальное оборудование для этого не требуется. При этом проверить нужно не менее трех защитных признаков. Подсказки можно получить в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России», а также на сайте Банка России в разделе «Наличное денежное обращение».

Кстати, даже десятирублевая монета, как отмечают специалисты, имеет защитный признак — «скрытые» изображения. Если менять угол зрения, то внутри цифры «0» можно поочередно увидеть число «10» и надпись «руб».

В случае сомнения в подлинности денежного знака всегда можно обратиться в любой коммерческий банк.