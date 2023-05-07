Садовые товарищества в пригороде Чебоксар вышли в онлайн

МТС, цифровая экосистема, сообщает об установке дополнительного телеком-оборудования в пригороде Чебоксар, благодаря чему высокоскоростной мобильный интернет появился в пяти садовых товариществах.

Компания запустила новые базовые станции на Вурнарском шоссе в Чебоксарах, а также на улице Механизаторов в поселке Кугеси. В результате проведенных работ сеть «четвертого поколения» стала доступна в садовых товариществах «Заря», «Азамат» и «40 лет Победы», входящих в черту Чебоксар, а также «Дубрава-1» и «Дубрава-2», расположенных в Чебоксарском муниципальном округе.

Дачники теперь могут звонить по видеосвязи, на скорости до 80 Мбит/c загружать фото и видео в социальные сети, пользоваться всеми сервисами цифровой экосистемы МТС, в том числе в свободное время смотреть фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре. А детей можно занять мультфильмами, пока родители работают в огороде.

«Начинается дачный сезон, и многие поедут за город, поэтому мы подготовили сеть в прилегающих к Чебоксарам пяти дачных товариществах к летним нагрузкам, чтобы нашим абонентам были доступны высокие скорости интернета даже на огороде. Выходить в интернет можно, прямо не отходя от грядки», — прокомментировала директор МТС в Республике Чувашия Нина Краснова.

С начала 2023 года специалисты «прокачали» сеть высокоскоростного интернета в селах Батыревского, Яльчикского, Янтиковского, Порецкого, Мариинско-Посадского, Алатырского, Вурнарского районов. Благодаря проведенной модернизации загородная инфраструктура связи готова к летнему сезону отпусков на дачах и в деревнях.