На Красной площади Чебоксар чеканили шаг дошколята и юнармейцы

«Левой, левой! Раз, два, три…»

«Равняйсь! Смирно! Поднимаем штандарты своих учреждений. Не спим! По отделениям (маленькие, не забываем) — напра-во, нале-во! Дистанция десять метров. Идем посередине квадратов. Хорошо, вспомнили… Всех с наступающим праздником! Вольно…» — командовал отрядами воспитанников чебоксарских детсадов и школ руководитель штаба отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в Чебоксарах, полковник полиции в отставке Сергей Чехов. За 20 минут до начала главного действа — Парада дошколят и юнармейцев на Красной площади столицы Чувашии командующий настраивал ребят на серьезность момента, напомнил им о священном подвиге наших прадедушек и прабабушек, Великой Победе советского народа…

Бравых мальчишек и девчонок в экипировке, сшитой по образцу формы Красной Армии времен Великой Отечественной войны, не испугали ни строгость главного командира парада, ни хмурое небо, ни холодные капли дождя. «Мы готовились несколько месяцев. Отрабатывали с детьми не только строевую подготовку, но и выносливость, готовность противостоять трудностям, ведь для них это тоже маленькое испытание», — рассказал инструктор по физкультуре 184-го детского сада Артур Николаев, который по совместительству обучал строевой подготовке и отряды из других дошкольных учреждений.

На самом деле с малышами, которые быстро отвлекаются, не так просто тренировать шаг и держать ровный строй. Со школьниками в этом плане проще, признался физрук. Но благодаря оптимальному балансу тренировок и отдыха даже самые маленькие «бойцы» привыкают. А еще важно увлечь ребят, объяснить им, для чего все это, считает Артур Николаев.

«Мы обязательно рассказываем, как наши деды и прадеды участвовали в Великой Отечественной войне, защищали Родину. Сами ребята готовят рассказы о своих храбрых родственниках, ковавших победу на фронте и в тылу. Если мы не будем поднимать историю тех событий, то дети не будут понимать значимость парадов, Бессмертного полка, да и всего Дня Победы», — заметил педагог-инструктор.

«Руки выпрямляю, держу спинку, поднимаю вот так ножку, топаю и считаю: «Левой, левой!» — поделилась своими строевыми приемами Ульяна Майкова. «А я так долго маршировал в садике, а потом еще и дома, что соседи мне сказали, что я точно стану хорошим солдатом», — отрапортовал Артем Николаев и по секрету добавил, что родители пообещали отвести его потом на парад военной техники.

Юные патриоты с восхищением смотрели на старших товарищей — кадет, юнармейцев и лучших знаменосцев Кадетской школы имени генерал-майора милиции В.А. Архипова города Чебоксары, которым выпала честь открывать парад. Одиннадцатиклассники несли флаг России, десятиклассники — знамя Победы, девятиклассники — флаг Чувашской Республики. Строевой опыт у ребят большой: ежегодно в ноябре они участвуют в самарском Параде Памяти, посвященном военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве (так тогда называлась Самара) – запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны.

«Второй раз веду наш отряд на Параде юнармейцев в Чебоксарах. Это действительно очень почетно. А еще здесь всегда собирается столько маленьких детей, приятно быть для них в какой-то степени примером. Они смотрят на нас, а мы в свою очередь равняемся на ветеранов — думаю, так и передается из поколения в поколение любовь к Родине, стремление защитить свою страну, историческая правда о войне. Меня самого сегодня пришла поддержать бабушка, она у меня труженица тыла. Я горжусь ею, а она мною», — поделился мыслями командир знаменной группы Иван Зимин, мечтающий стать офицером…

О преемственности поколений говорил на открытии парада юных патриотов и Глава Чувашии. «Дню Победы мы посвящаем много мероприятий, вспоминаем наших героев, их подвиги, восхищаемся их мужеством, «заряжаемся» ими, чтобы созидать, творить, преодолевать сложности и строить завтрашний день таким, каким мы хотим его видеть. Парад дошкольников и юнармейцев проходит в Чебоксарах уже в восьмой раз. Это уникальное, одновременно мощное и очень трогательное событие, которое лаконично дополняет традиционные патриотические мероприятия», — сказал Олег Николаев.

Подрастающее поколение, по словам руководителя региона, чтит традиции предков, победивших в большой кровопролитной войне, воспитывается на примере настоящих героев — тех, кто встал на защиту страны более 70 лет назад, и тех, кто сражается за наше Отечество и мир, основанный на равноправии и уважении, сейчас.

Поприветствовала детсадовцев, школьников и приглашенных на праздник ветеранов и депутат Госдумы Алла Салаева. «Вы такие молодцы! — обратилась она как к молодым, так и самым юным участникам шествия. — Вы открываете череду праздничных событий в стране, посвященных 78-летию Великой Победы. Аналогов этому мероприятию нет. Из года в год растет число участников нашего парада. Глядя на наше молодое поколение, сердце наполняется гордостью».

Председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов отметил масштабность и «всероссийский уровень» шествия юных патриотов и выразил благодарность инициаторам и организаторам парада, руководителям детсадов и школ, педагогам, детям и их родителям. Достойными потомками поколения Победителей назвал участников парада председатель ЧРО «Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» Геннадий Матвеев…

Дружно чеканили шаг самые маленькие патриоты, во всей красе продемонстрировав военную форму разных родов войск. Продолжили торжественное шествие школьники — юнармейцы, участники «Орленка», «Зарницы», кадеты. Впервые по инициативе Союза женщин Чувашии единой колонной промаршировали в параде участники разных школьных поисковых отрядов, которые провели большую исследовательскую работу, посвященную строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Возглавили парадные расчеты победители и призеры городских и республиканских военно-патриотических и спортивных игр, активисты патриотических мероприятий. По завершении парада Олег Николаев лично пожал каждому из них руку…

С чувством исполненного долга отдыхали после парада на скамейках вместе с родителями подуставшие мальчишки 122-го детского сада. И если до начала шествия юнармейцев ребята говорили, что хотели бы стать «звездными воинами», «джедаями с красными мечами» и даже разносчиками пиццы, то после торжества хором отвечали, что военными — летчиками, десантниками и моряками.

Фоторепортаж Бориса Панова: