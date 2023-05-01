В шумерлинском сквере Победы рядом с Вечным огнем установлено еще одно артиллерийское орудие

Первая пушка появилась здесь в 2000 году после обновления сквера, пишет шумерлинская газета «Вперед». Раритетное орудие, изготовленное на заводе имени И.В. Сталина (ЗИС) в 1943 году, подарила городу одна из воинских частей. Вторая пушка горожанам тоже досталась в подарок — в память об уроженце Шумерли, кадровом военном Сергее Кошкарове.

Выпускник Пензенского высшего артиллерийского училища, Сергей Кошкаров прошел путь от лейтенанта до полковника, а последние десять лет жизни (скончался он в 2021 году) служил командиром арсенала ракетного и артиллерийского вооружения войсковой части поселка Гагарский Свердловской области. Именно сослуживцы Сергея Владимировича обратились в местный военкомат с предложением установить на родине командира памятное артиллерийское орудие. Как сообщил корреспонденту газеты исполняющий обязанности военного комиссара Николай Абрамов, все расходы по доставке пушки часть, где нес службу Кошкаров, взяла на себя.