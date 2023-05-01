Полина Андреева победила с большим преимуществом

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Представительница нашей республики Полина Андреева завоевала золотую награду соревнований на призы белорусской федерации тяжелой атлетики, которые продолжаются в Могилеве. Подопечная Геннадия Иванова добилась успеха в весовой категории до 49 кг.

В рывке Полина подняла штангу весом 75 кг, а в толчке — 90 кг. По сумме двух упражнений спортсменка из Чувашии набрала 165 кг. Второе место с результатом 148 кг заняла Диана Корчинская из Белоруссии. Замкнула тройку призеров белоруска Мария Гайдук, поднявшая в общей сложности 146 кг.

Опубликовано: 3 мая 2023 г.


Читайте также:

Саша подняла «серебряную» штангу
Представительница Чувашии завоевала три «золота» на первенстве России по тяжелой атлетике
Тяжелоатлетки кубок не выиграли, но россыпь медалей завоевали
Полина Андреева завоевала "золото" международного турнира по тяжелой атлетике
В Чебоксарах прошел турнир по гиревому спорту на призы газеты «Хыпар»
Батыревская земля встретила звездных гиревиков
Четыре спортсменки из Чувашии поднялись на пьедестал Кубка России по тяжелой атлетике

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.