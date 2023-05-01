Полина Андреева победила с большим преимуществом

Представительница нашей республики Полина Андреева завоевала золотую награду соревнований на призы белорусской федерации тяжелой атлетики, которые продолжаются в Могилеве. Подопечная Геннадия Иванова добилась успеха в весовой категории до 49 кг.

В рывке Полина подняла штангу весом 75 кг, а в толчке — 90 кг. По сумме двух упражнений спортсменка из Чувашии набрала 165 кг. Второе место с результатом 148 кг заняла Диана Корчинская из Белоруссии. Замкнула тройку призеров белоруска Мария Гайдук, поднявшая в общей сложности 146 кг.