В преддверии Дня Победы в Чувашии чествуют участников войны

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
С наступающим праздником поздравили ветерана Ксенофонта Ишутова и ученики 5Г Цивильской школы № 2. А кадет Алексей Сергеев попросил фронтовика пожать ему руку на долгую память. Фото Максима Васильева

Парад пришел к ветеранам

Любимые военные песни «Казаки в Берлине», «Смуглянка», «Катюша» и, конечно, «День Победы» в преддверии 78-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне звучали в честь ветеранов Ксенофонта Ишутова, Татьяны Кирилловой и Михаила Яковлева из Цивильского и Мариинско-Посадского округов. Поскольку фронтовикам из-за возраста и хрупкого здоровья тяжело самим присутствовать на параде 9 Мая в Чебоксарах, военный комиссариат республики, Управление Росгвардии по Чувашии и администрации округов организовали для участников войны персональные концерты прямо у их домов. Поздравить защитников Родины пришли и юные патриоты. Ветераны были так тронуты вниманием, что пожелали непременно выйти на улицу, чтобы лично поблагодарить участников парада.

Уверен в молодом поколении

 

Первым принимал поздравления с приближающимся Днем Победы участник войны Ксенофонт Ишутов в деревне Вурумсют Цивильского округа. Фронтовика приветствовали военный комиссар Чувашии Бахтиер Холиков, глава округа Алексей Иванов, односельчане, желая герою крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.
«Примите наши самые теплые слова благодарности за победу, независимость, мир и свободу нашей страны. На вас сегодня равняется наша молодежь, кадеты. На вашем примере наши воины — офицеры, прапорщики, сержанты, солдаты — героически выполняют свой воинский долг в ходе специальной военной операции, — поздравил с наступающим праздником Ксенофонта Васильевича военный комиссар. — Понимаем, что по состоянию здоровья вам тяжело участвовать в праздничных мероприятиях в Чебоксарах, поэтому решили приехать к вам сами».

Дружно чеканя шаг, ровным строем прошлись перед фронтовиком Ксенофонтом Ишутовым ученики кадетского класса Цивильской школы № 2.

Ксенофонта Ишутова призвали на фронт в 1943-м году, на тот момент ему было 19 лет. Как рассказал нам его сын Сергей, отец служил автоматчиком в 1407-м отдельном стрелковом полку. Участвовал в войне с Японией в составе 621-го стрелкового полка 25-й армии 1-го Дальневосточного фронта, освобождал юго-восточную Маньчжурию и Корейский полуостров. После войны стал известным в округе учителем физики и математики, долгое время работал директором Вурумсютской школы.
С большим удовольствием послушал ветеран прозвучавшие в его честь военные песни в исполнении военного оркестра «Волжские берега» Управления Росгвардии по Чувашии. Особо поблагодарил за музыкальный подарок местный коллектив самодеятельности «Лебеди», в котором выступают как его бывшие коллеги, так и ученики. И охотно пообщался с воспитанниками кадетского класса Цивильской школы № 2, которые прошли перед ветераном дружным и стройным маршем.

АНТОН ПОКОРСКИЙ,
начальник военного оркестра «Волжские берега», военный дирижер Управления Росгвардии по Чувашской Республике:
«Стало доброй традицией проводить парады у домов тех ветеранов, которые сами не могут присутствовать на торжествах в День Победы. Для нашего оркестра и управления в целом это возможность в очередной раз сказать им спасибо. Они должны знать, что мы их помним, любим и искренне ими гордимся. Поэтому в нашем репертуаре всегда самые любимые и душевные песни военных лет — «От героев былых времен…», «Горячий снег» и многие другие».

Несмотря на солидный возраст, Ксенофонт Васильевич обладает прекрасной памятью, читает газеты, каждый день следит за ситуацией в мире и душой болеет за наших ребят, которые сейчас на территории бывшей Украины защищают Донбасс.
«Все постарались! — поблагодарил заслуженный учитель республики за концерт. — Удивительно, что столько народу пришло. Приятно видеть молодежь. Уверен, наше молодое поколение берет пример со старших и, как и мы, способно защитить Родину».

В девичьи руки вручили повестку…

 

Увы, с каждым годом ряды фронтовиков редеют, во многих округах республики участников Великой Отечественной войны остались считанные единицы, а в некоторых районах их уже и вовсе нет. Так, на весь Цивильский округ осталось три фронтовика, в Мариинско-Посадском в живых всего-то двое участников войны…
Три поколения — дети, внуки и правнуки собрались поддержать в такой ответственный момент свою любимую маму, бабушку и прабабушку Татьяну Кирилловну — жительницу Мариинского Посада, которой тоже подарили праздничный концерт. Родом фронтовичка из деревни Вторые Тойзи Цивильского района, но вот уже много лет живет с детьми в Мариинском Посаде. А в феврале этого года Татьяна Кириллова отметила вековой юбилей.

Долгожительницу Татьяну Кириллову поздравил с наступающим Днем Победы министр промышленности и энергетики Чувашии Александр Кондратьев.

«Настоящая героиня, труженица, долгожительница», — рассказала о своей бабушке Елена Емельянова, которая вывезла ее во двор на коляске. Елена очень сожалела, что из-за потерянного из-за болезни зрения бабушка не сможет увидеть, какое торжество организовали в ее честь. Тем временем у подъезда уже приготовился ударить в победные трубы военный оркестр. С цветами и подарками встречал героиню военком Чувашии Бахтиер Холиков. Плечом к плечу выстроились в ряд, равняясь на ветерана, ребята-зарничники из Мариинско-Посадской основной школы.
Эта маленькая женщина, заботливо укрытая теплым пледом, вынесла на своих хрупких плечах и тяготы войны, и тяжелую болезнь, немало испытаний выпало на ее долю и в послевоенные годы. По словам родных, Татьяна Кирилловна единственная из всех деревенских девушек получила повестку, на фронт молодую сельчанку провожали всей деревней.
«Моя прабабушка служила в 564-м истребительном авиационном полку. Была оружейницей, чистила и заряжала артиллерийское оружие, обслуживала самолеты, вылетавшие в бой. Вместе с другими сослуживцами таскала 40-килограммовую пушку. Бывало, и ночами не смыкала глаз, и часто голодала, отчего потом и заболела…», — рассказал об отважной родственнице правнук Кирилл, записавший все ее воспоминания и подготовивший школьную исследовательскую работу. После войны Татьяна Кириллова устроилась швеей-закройщицей, трудилась до самой пенсии более 40 лет, вырастила двух дочерей, а теперь долгожительницу радуют четыре внука и семь правнуков.

Военный оркестр Управления Росгвардии по Чувашской Республике порадовал ветеранов любимыми фронтовыми песнями.

Героиня торжества поблагодарила всех присутствующих за такой подарок. «Я слышала все, что вы сделали для меня, получилось с душой, с сердцем. Желаю вам счастья и здоровья», — произнесла участница войны.
«Несмотря на тяжелый жизненный путь, наша бабушка все выдержала и выстояла. Мы благодарны и ей, и всем участникам Великой Отечественной войны, которые подарили нам возможность жить полной жизнью и радоваться мирному небу. Верим, что этот мир удастся отстоять и тем, кто сейчас встал на защиту страны», — добавила Елена Емельянова.
Впервые в персональном параде для ветерана участвовали восьмиклассницы Наталья Ярикова и Анастасия Шипунова. Услышав историю Татьяны Кирилловны, девочки до слез растрогались. «Это большая честь для нас быть здесь, рядом с человеком, который внес свой вклад в Победу над фашизмом», — призналась Наташа. «Даже представить страшно, как тяжело молодой девушке было на войне. Наверняка, когда она получила повестку, даже не представляла, что ее ждет и была в растерянности, но все же нашла в себе смелость отправиться на фронт и пройти все испытания», — сказала Настя.

Прошел курс молодого бойца

 

Кроме Татьяны Кирилловой в Мариинско-Посадском округе проживает еще один ветеран со своей удивительной историей — Михаил Яковлев. И к его дому в деревню Большое Камаево пришел парад.

Крепкого здоровья пожелал военком Чувашии Бахтиер Холиков участнику Великой Отечественной войны Михаилу Яковлеву.

Михаила Яковлевича призвали на фронт в марте 1943 года 14-летним мальчишкой по ошибке — вместо старшего брата. Как рассказали нам родственники ветерана, военкомат направил его вместе с односельчанами в Кемеровскую область для прохождения военной подготовки, после чего старших товарищей отправили на фронт, а Михаила, как самого молодого, оставили учиться дальше в Ижевске, и лишь потом перебросили на Смоленщину. Однако в 1944 году юного бойца, как ни старался он показать себя отважным воином, все же отправили домой.
Как бы то ни было, но спустя несколько лет Михаил Яковлев, уже возмужав и повзрослев, все же побывал в Берлине. С 1949 года, в течение трех с половиной лет, он проходил в Германии действительную военную службу.

Истории настоящих героев, военные песни, прозвучавшие на параде, тронули до слез не только взрослых, но и детей.

«Никого не щадит война — ни мужчин, ни женщин, ни детей», — слушая удивительную историю 15-летнего солдата, вздыхали односельчане, вспоминая и о тех событиях, что происходят сейчас. Концерт возле своего дома Михаил Яковлевич смотрел вместе со своей подругой жизни — труженицей тыла Антониной Димитриевной в окружении родных и односельчан. Супруги почти 70 лет живут вместе душа в душу и, имея пятерых детей, 12 внуков и 11 правнуков, являются примером дружной и крепкой семьи не только в округе, но и в республике. В преддверии Дня Победы ветераны верят, что наши нынешние защитники тоже выстоят и победят.

 

Фото Максима Васильева

Опубликовано: 3 мая 2023 г.


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