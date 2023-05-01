В преддверии Дня Победы в Чувашии чествуют участников войны

Парад пришел к ветеранам

Любимые военные песни «Казаки в Берлине», «Смуглянка», «Катюша» и, конечно, «День Победы» в преддверии 78-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне звучали в честь ветеранов Ксенофонта Ишутова, Татьяны Кирилловой и Михаила Яковлева из Цивильского и Мариинско-Посадского округов. Поскольку фронтовикам из-за возраста и хрупкого здоровья тяжело самим присутствовать на параде 9 Мая в Чебоксарах, военный комиссариат республики, Управление Росгвардии по Чувашии и администрации округов организовали для участников войны персональные концерты прямо у их домов. Поздравить защитников Родины пришли и юные патриоты. Ветераны были так тронуты вниманием, что пожелали непременно выйти на улицу, чтобы лично поблагодарить участников парада.

Уверен в молодом поколении

Первым принимал поздравления с приближающимся Днем Победы участник войны Ксенофонт Ишутов в деревне Вурумсют Цивильского округа. Фронтовика приветствовали военный комиссар Чувашии Бахтиер Холиков, глава округа Алексей Иванов, односельчане, желая герою крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

«Примите наши самые теплые слова благодарности за победу, независимость, мир и свободу нашей страны. На вас сегодня равняется наша молодежь, кадеты. На вашем примере наши воины — офицеры, прапорщики, сержанты, солдаты — героически выполняют свой воинский долг в ходе специальной военной операции, — поздравил с наступающим праздником Ксенофонта Васильевича военный комиссар. — Понимаем, что по состоянию здоровья вам тяжело участвовать в праздничных мероприятиях в Чебоксарах, поэтому решили приехать к вам сами».

Ксенофонта Ишутова призвали на фронт в 1943-м году, на тот момент ему было 19 лет. Как рассказал нам его сын Сергей, отец служил автоматчиком в 1407-м отдельном стрелковом полку. Участвовал в войне с Японией в составе 621-го стрелкового полка 25-й армии 1-го Дальневосточного фронта, освобождал юго-восточную Маньчжурию и Корейский полуостров. После войны стал известным в округе учителем физики и математики, долгое время работал директором Вурумсютской школы.

С большим удовольствием послушал ветеран прозвучавшие в его честь военные песни в исполнении военного оркестра «Волжские берега» Управления Росгвардии по Чувашии. Особо поблагодарил за музыкальный подарок местный коллектив самодеятельности «Лебеди», в котором выступают как его бывшие коллеги, так и ученики. И охотно пообщался с воспитанниками кадетского класса Цивильской школы № 2, которые прошли перед ветераном дружным и стройным маршем.

АНТОН ПОКОРСКИЙ,

начальник военного оркестра «Волжские берега», военный дирижер Управления Росгвардии по Чувашской Республике: «Стало доброй традицией проводить парады у домов тех ветеранов, которые сами не могут присутствовать на торжествах в День Победы. Для нашего оркестра и управления в целом это возможность в очередной раз сказать им спасибо. Они должны знать, что мы их помним, любим и искренне ими гордимся. Поэтому в нашем репертуаре всегда самые любимые и душевные песни военных лет — «От героев былых времен…», «Горячий снег» и многие другие».

Несмотря на солидный возраст, Ксенофонт Васильевич обладает прекрасной памятью, читает газеты, каждый день следит за ситуацией в мире и душой болеет за наших ребят, которые сейчас на территории бывшей Украины защищают Донбасс.

«Все постарались! — поблагодарил заслуженный учитель республики за концерт. — Удивительно, что столько народу пришло. Приятно видеть молодежь. Уверен, наше молодое поколение берет пример со старших и, как и мы, способно защитить Родину».

В девичьи руки вручили повестку…

Увы, с каждым годом ряды фронтовиков редеют, во многих округах республики участников Великой Отечественной войны остались считанные единицы, а в некоторых районах их уже и вовсе нет. Так, на весь Цивильский округ осталось три фронтовика, в Мариинско-Посадском в живых всего-то двое участников войны…

Три поколения — дети, внуки и правнуки собрались поддержать в такой ответственный момент свою любимую маму, бабушку и прабабушку Татьяну Кирилловну — жительницу Мариинского Посада, которой тоже подарили праздничный концерт. Родом фронтовичка из деревни Вторые Тойзи Цивильского района, но вот уже много лет живет с детьми в Мариинском Посаде. А в феврале этого года Татьяна Кириллова отметила вековой юбилей.

«Настоящая героиня, труженица, долгожительница», — рассказала о своей бабушке Елена Емельянова, которая вывезла ее во двор на коляске. Елена очень сожалела, что из-за потерянного из-за болезни зрения бабушка не сможет увидеть, какое торжество организовали в ее честь. Тем временем у подъезда уже приготовился ударить в победные трубы военный оркестр. С цветами и подарками встречал героиню военком Чувашии Бахтиер Холиков. Плечом к плечу выстроились в ряд, равняясь на ветерана, ребята-зарничники из Мариинско-Посадской основной школы.

Эта маленькая женщина, заботливо укрытая теплым пледом, вынесла на своих хрупких плечах и тяготы войны, и тяжелую болезнь, немало испытаний выпало на ее долю и в послевоенные годы. По словам родных, Татьяна Кирилловна единственная из всех деревенских девушек получила повестку, на фронт молодую сельчанку провожали всей деревней.

«Моя прабабушка служила в 564-м истребительном авиационном полку. Была оружейницей, чистила и заряжала артиллерийское оружие, обслуживала самолеты, вылетавшие в бой. Вместе с другими сослуживцами таскала 40-килограммовую пушку. Бывало, и ночами не смыкала глаз, и часто голодала, отчего потом и заболела…», — рассказал об отважной родственнице правнук Кирилл, записавший все ее воспоминания и подготовивший школьную исследовательскую работу. После войны Татьяна Кириллова устроилась швеей-закройщицей, трудилась до самой пенсии более 40 лет, вырастила двух дочерей, а теперь долгожительницу радуют четыре внука и семь правнуков.

Героиня торжества поблагодарила всех присутствующих за такой подарок. «Я слышала все, что вы сделали для меня, получилось с душой, с сердцем. Желаю вам счастья и здоровья», — произнесла участница войны.

«Несмотря на тяжелый жизненный путь, наша бабушка все выдержала и выстояла. Мы благодарны и ей, и всем участникам Великой Отечественной войны, которые подарили нам возможность жить полной жизнью и радоваться мирному небу. Верим, что этот мир удастся отстоять и тем, кто сейчас встал на защиту страны», — добавила Елена Емельянова.

Впервые в персональном параде для ветерана участвовали восьмиклассницы Наталья Ярикова и Анастасия Шипунова. Услышав историю Татьяны Кирилловны, девочки до слез растрогались. «Это большая честь для нас быть здесь, рядом с человеком, который внес свой вклад в Победу над фашизмом», — призналась Наташа. «Даже представить страшно, как тяжело молодой девушке было на войне. Наверняка, когда она получила повестку, даже не представляла, что ее ждет и была в растерянности, но все же нашла в себе смелость отправиться на фронт и пройти все испытания», — сказала Настя.

Прошел курс молодого бойца

Кроме Татьяны Кирилловой в Мариинско-Посадском округе проживает еще один ветеран со своей удивительной историей — Михаил Яковлев. И к его дому в деревню Большое Камаево пришел парад.

Михаила Яковлевича призвали на фронт в марте 1943 года 14-летним мальчишкой по ошибке — вместо старшего брата. Как рассказали нам родственники ветерана, военкомат направил его вместе с односельчанами в Кемеровскую область для прохождения военной подготовки, после чего старших товарищей отправили на фронт, а Михаила, как самого молодого, оставили учиться дальше в Ижевске, и лишь потом перебросили на Смоленщину. Однако в 1944 году юного бойца, как ни старался он показать себя отважным воином, все же отправили домой.

Как бы то ни было, но спустя несколько лет Михаил Яковлев, уже возмужав и повзрослев, все же побывал в Берлине. С 1949 года, в течение трех с половиной лет, он проходил в Германии действительную военную службу.

«Никого не щадит война — ни мужчин, ни женщин, ни детей», — слушая удивительную историю 15-летнего солдата, вздыхали односельчане, вспоминая и о тех событиях, что происходят сейчас. Концерт возле своего дома Михаил Яковлевич смотрел вместе со своей подругой жизни — труженицей тыла Антониной Димитриевной в окружении родных и односельчан. Супруги почти 70 лет живут вместе душа в душу и, имея пятерых детей, 12 внуков и 11 правнуков, являются примером дружной и крепкой семьи не только в округе, но и в республике. В преддверии Дня Победы ветераны верят, что наши нынешние защитники тоже выстоят и победят.

Фото Максима Васильева