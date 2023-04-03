Более 64 тысяч жителей Чувашии уже проголосовали за объекты благоустройства

Более 64 тысяч жителей Чувашии уже приняли участие во Всероссийском онлайн-голосовании по выбору новых объектов благоустройства.

Стартовало голосование 15 апреля. В стране оно проводится третий раз и, как и прежде, граждане сами решат, какие общественные территории будут благоустраиваться в населенных пунктах республики в следующем году.

«Радует, что жители ответственно относятся к выбору объектов, — говорит министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Павел Данилов. — Это свидетельствует об их заинтересованности в создании комфортных условий для жизни в нашей республике. Отмечу, что именно благодаря инициативности жителей в предыдущие годы в регионе появилось 132 общественных пространства, а 25 проектов, набравших наибольшее число голосов на голосовании этого года, будут реализованы уже в следующем году».

Цифры 11 млн россиян проголосовали в прошлом году за проекты благоустройства городской среды.

В Чувашии в голосовании приняли участие 130,9 тысячи человек.

В Минстрое напоминают, что голосование за новые объекты благоустройства продлится до 31 мая. Для того чтобы принять в нем участие, необходимо зайти на платформу 21.gorodsreda.ru, выбрать понравившийся проект в своем муниципальном образовании и отдать свой голос, авторизовавшись через аккаунт госуслуг. Также голоса жителей принимают и волонтеры, которые сопровождают голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников. Проголосовать может каждый россиянин старше 14 лет.

Всероссийское онлайн-голосование за новые объекты благоустройства проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.