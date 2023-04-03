С 1 мая в столице Чувашии стартует речная навигация

А первый туристический теплоход Чебоксарский речпорт примет уже 27 апреля, сообщают в Минтрансе республики.

В часовые прогулочные рейсы двухпалубная «Чувашия» будет отправляться ежедневно после обеда. Билет на прогулочный рейс стоит для взрослых 300 рублей, для детей с 5 до 10 лет (включительно) — 150 рублей. «Трамвайчик» до Левобережного пляжа планируют запустить с 1 июня. Тогда же возобновятся и межрегиональные речные перевозки на «Валдаях» в сообщении «Чебоксары — Казань» и «Чебоксары — Свияжск». Пассажирам из Чувашии предложат экскурсии по туристическим объектам соседней республики, а жителям Татарстана — поездку по примечательным местам нашего региона, а также туры выходного дня с ночевкой.