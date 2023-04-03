ДЕНИС МАНТУРОВ,

вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ:

«Сегодня российская промышленность движется в направлении достижения технологического суверенитета, но при этом не стоит задача замыкаться внутри страны. Мы рассматриваем аспекты сотрудничества, кооперационные связи, развиваем наши торгово-экономические отношения. В первую очередь это ЕАЭС, ШОС, БРИКС и другие экономические объединения, где у нас складываются нормальные дружеские конструктивные отношения. Центральная Азия в плане сотрудничества занимает лидирующее положение. Могу привести пример в цифрах: за прошлый год рост торгового оборота составил 15 процентов (по сравнению с 2021 годом). Объем торгового оборота со странами Центральной Азии превысил 42 млрд долларов: с Казахстаном — 28 млрд, с Узбекистаном — почти 10 млрд. Уверен, что это продолжится и в будущем».