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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ДЕНИС МАНТУРОВ,
вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ:

«Сегодня российская промышленность движется в направлении достижения технологического суверенитета, но при этом не стоит задача замыкаться внутри страны. Мы рассматриваем аспекты сотрудничества, кооперационные связи, развиваем наши торгово-экономические отношения. В первую очередь это ЕАЭС, ШОС, БРИКС и другие экономические объединения, где у нас складываются нормальные дружеские конструктивные отношения. Центральная Азия в плане сотрудничества занимает лидирующее положение. Могу привести пример в цифрах: за прошлый год рост торгового оборота составил 15 процентов (по сравнению с 2021 годом). Объем торгового оборота со странами Центральной Азии превысил 42 млрд долларов: с Казахстаном — 28 млрд, с Узбекистаном — почти 10 млрд. Уверен, что это продолжится и в будущем».

Опубликовано: 26 апреля 2023 г.


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