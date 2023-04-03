Использование найденных банковских карт влечет за собой ответственность по статье «Хищение»

Найденными банковскими картами пользоваться ни в коем случае нельзя — это будет расценено как хищение чужих денежных средств, напоминают в прокуратуре республики. Попытка залезть в чужой «электронный кошелек» обернется судимостью и неизбежным возвратом владельцу карты всех потраченных денег. К сожалению, этим предупреждением некоторые граждане беспечно пренебрегают.

Пренебрег им и 49-летний чебоксарец, на днях представший перед судом. В августе прошлого года он нашел на улице чужую банковскую карту и обнаружил, что ею можно расплачиваться бесконтактным способом, без использования ПИН-кода. Мужчина тут же решил этим воспользоваться: купил по чужой карточке спиртные напитки, а также продукты питания на сумму 4695 рублей. На том халява и кончилась: хозяин карты, обнаружив, что на его телефон начали поступать сообщения о списании денег с банковского счета, сообщил об этом полицейским, а те оперативно нашли любителя попить и поесть за чужой счет.

На заседании Калининского районного суда Чебоксар мужчина полностью признал свою вину и возместил причиненный ущерб, сообщают в пресс-службе прокуратуры республики. С учетом ряда смягчающих обстоятельств суд назначил чебоксарцу наказание в виде штрафа в восемь тысяч рублей.

Кстати

Не обремененные моральными принципами люди охотно пользуются не только чужими картами, но и забытыми в банкоматах денежками. В Чебоксарах сотрудники четвертого городского отдела полиции устанавливают личность мужчины, который забрал из банкомата оставленные предыдущей посетительницей семь с половиной тысяч рублей. Инцидент произошел 15 апреля в банке по улице Ахазова, похитителя зафиксировали камеры видеонаблюдения.