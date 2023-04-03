54-летний чебоксарец оштрафован за распространение интимных фото своей «бывшей»

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Жительница республики пострадала от неподобающего поведения 54-летнего новочебоксарца — он распространил ее интимные фотографии, не задумываясь о последствиях…

В один из февральских дней злоумышленник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, распечатал фотографии потерпевшей в обнаженном виде. Далее он пришел на работу к женщине и представил фотоматериалы на обозрение ее коллегам. После этого мужчина не угомонился — в тот же день без согласия знакомой злоумышленник, используя мобильный телефон, выложил интимные фотографии потерпевшей в одной из социальных сетей в школьной группе, где обучалась дочь потерпевшей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Свои действия злоумышленник объяснил желанием отомстить даме за прекращение близких отношений между ними. Суд признал его виновным по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Опубликовано: 26 апреля 2023 г.


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