Виновника пожара отправили на принудительное лечение

Стали известны новые подробности пожара, случившегося на улице Шевченко в Чебоксарах в январе 2023 года. Тогда в результате происшествия погибла 20-летняя девушка.

Напомним, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты, брошенной на пол. 55-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не успел вовремя сориентироваться, и начался пожар. В результате жильцам был причинен материальный ущерб на сумму более 3 миллионов 284 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Чувашии.

После проведения судебно-психиатрической экспертизы выяснилось, что виновник пожара не мог в полной мере отдавать отчет своим действиям. Вследствие этого судом было вынесено постановление о признании чебоксарца невменяемым. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии, мужчина будет направлен на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа.