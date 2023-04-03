Чувашия продолжает поставлять гуманитарный груз землякам

Снова в путь — уже во второй раз за апрель из Чувашии в зону СВО в понедельник выехала автоколонна с гуманитарным грузом. На борту четырех двадцатитонных фур — все, что нужно нашим ребятам-воинам в бою и солдатском быту: от высокотехнологичных приборов и оборудования до походной бани. Груз, как водится, собирали всем миром. Его помогли сформировать и отправить правительство республики, фонд «Пĕрле», благотворительные движения и волонтеры Чебоксар, Вурнарского и Комсомольского муниципальных округов, а также Шумерлинский комбинат автофургонов.

Дорога на Донбасс неблизкая, но большинству водителей она хорошо знакома. Виталий Осипов из села Красноармейское, например, доставляет «гуманитарку» уже в пятый раз. «Едем к ребятам почти на самый «передок». Не оставишь же парней в беде», — объясняет он свое желание помочь. За баранкой 28-летний Виталий уже десять лет, и две тысячи километров пути, как и другие водители автоколонны, легко преодолевает за двое суток в одиночку, без напарника. «Чем ближе к точке назначения, тем меньше людей, больше военной техники и напряженнее обстановка. Но все равно доехать надо, понимаешь, что там нас ждут. Встречают нас очень хорошо, там много друзей-земляков», — делится он своими наблюдениями.

«Настрой у ребят боевой. Держатся, молодцы. Говорят, что победа будет за нами и очень благодарят за поддержку каждого», — рассказывает другой молодой водитель Александр Ершов, который уже в третий раз отвозит все необходимое участникам СВО.

Внутри каждого большегруза — все, в чем сейчас сильно нуждаются бойцы из Чувашии. В одной фуре — перетянутые тросами для устойчивости при транспортировке «Нивы» и «УАЗы», в другой — вездеход ГАЗ-66, превращенный руками вурнарских волонтеров в мобильную баню в комплекте с мочалками и тазиками, третья под потолок заполнена шинами для «Уралов» и «КАМАЗов» и автозапчастями. Есть на борту дорогостоящее высокотехнологичное оборудование и оргтехника, приобретенные фондом «Пĕрле» на средства неравнодушных людей, а также стройматериалы. Так, 24 куба сэндвич-панелей передал бойцам Шумерлинский комбинат автофургонов. Отправились к бойцам и личные посылки от родных и близких.

Участие в сборе гуманитарного груза принимали не только большие предприятия, но и простые жители республики, которые продолжают перечислять деньги в фонд «Пĕрле» для поддержки бойцов-земляков. Исполнительный директор фонда Наталия Колыванова поблагодарила каждого, кто пополняет копилку акции «Своих не бросаем». Но помощь еще потребуется. Фонд, по ее словам, практически каждый день получает заявки на приобретение тех или иных вещей и кто, если не мы, поможет нашим землякам… Как отметила Наталия Колыванова, за все время в фонд ««Пĕрле» поступило более 56 миллионов рублей, из которых на 42 миллиона уже закуплено и отправлено на передовую необходимое бойцам оборудование.

Колонну напутствовали председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов, руководитель ГКЧС республики Сергей Павлов, глава города Чебоксары Евгений Кадышев, участник СВО и руководитель Чувашского отделения «Молодая гвардия» партии «Единая Россия» Андрей Шакулов, депутаты ЧГСД. Проводить машины пришли и студенты чебоксарских вузов и техникумов. Не задерживая водителей автоконвоя долгими речами — им ехать очень далеко, представители города и республики сказали о главном: о необходимости всем вместе помогать землякам — защитникам Родины, о неравнодушии, единстве и поблагодарили каждого, кто не остался в стороне.

Как рассказал Леонид Черкесов, этой отправкой постарались максимально удовлетворить потребности наших бойцов, но время идет, и в республике приступили к формированию нового гуманитарного груза. А глава города Чебоксары Евгений Кадышев, не так давно вернувшийся из Донбасса, не понаслышке знает, как дорог там этот груз. «Мне лично пришлось посмотреть, как его принимают. Его встречают как бесценный груз, который крайне необходим нашим военным. У них все необходимое есть в наличии, но, тем не менее, они всегда ждут его. Мы даже на своей маленькой машине что-то привезли, увидели, с каким трепетом там перенесли коробки, сказав, что они попадут туда, куда надо», — сообщил он и отметил, что так же бережно на Донбассе относятся и к Победе в Великой Отечественной войне, и к памяти предков-победителей.

Под напутствие «Победа будет за нами! В добрый путь» и звуки марша «Прощание славянки» автоконвой выехал из Чебоксар.

Кстати

При первой возможности наши бойцы, участвующие в специальной военной операции, находят минутку записать видеобращение и сказать землякам спасибо. Недавно в фонде «Пĕрле» снова получили такой привет. Военные поблагодарили за гуманитарную помощь, которую отправили из Чувашии в марте и начале апреля, Главу республики Олега Николаева, предпринимателей Чебоксарского и Шемуршинского округов, руководство муниципалитетов, работников предприятий, фонд «Пĕрле», а также всех жителей Чувашии за их неоценимый вклад в общее дело. «Победа будет за нами!» — заверил на видео военнослужащий.