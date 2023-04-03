ЧувГУ пригласил юристов страны подискутировать об образовании и воспитании

На острие глобальных вызовов

На два солнечных апрельских дня столица Чувашии превратилась в центр сосредоточения научной юридической мысли. Свыше 200 правоведов из 40 вузов не только России, но и стран ближнего зарубежья стали участниками ежегодной международной научно-практической конференции, которую вот уже на протяжении восьми лет проводит Чувашский госуниверситет имени И.Н. Ульянова.

Что волнует общество?

К слову, еще в 2015 году, когда юридический факультет ЧувГУ при поддержке ректора вуза Андрея Александрова впервые организовал международную конференцию, было понятно, что у мероприятия есть большой задел на будущее. Она не только прошла с большим успехом, но и вошла в календарь ежегодных и значимых событий университета.

«Мы намеренно не стали ограничивать научный форум лишь одной постоянной темой, а каждый год во главу угла ставили тот вопрос, который больше всего волновал общество в то или иное время», — рассказал проректор вуза, доктор юридических наук Сергей Тасаков перед началом пленарного заседания во Дворце культуры ЧувГУ. Так, в разные годы, по словам профессора, на «слете» правоведов обсуждали национальную безопасность в экологической сфере, вопросы незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, правовые и нравственные аспекты функционирования гражданского общества и многое другое. Нынешнюю же конференцию посвятили теме «Образование, воспитание и право в контексте глобальных вызовов».

«Все понимают, в какой сложной ситуации оказалась страна, когда идет беспрецедентное давление со стороны стран Запада, но мы должны не просто жить в этих условиях, но и дальше успешно развиваться, в том числе и в сфере образования, — отметил Сергей Тасаков. — Наша площадка как раз и нужна для того, чтобы научное сообщество и представители органов власти вместе могли обсудить вопросы и выработать определенные рекомендации, предложения, которые обязательно будут внесены в соответствующие органы исполнительной власти, чтобы усовершенствовать систему образования, патриотического воспитания молодежи. То есть мы реальными действиями стремимся к реализации тех задач, которые поставлены и Президентом страны Владимиром Путиным, и Правительством России, и руководством нашей республики».

Невозможно не откликнуться

И хотя участвовать в форуме можно было и заочно, тем не менее только на пленарном заседании помимо преподавателей, аспирантов и студентов ЧувГУ собралось около полусотни докторов и кандидатов наук из Казани, Нижнего Новгорода, Москвы, Рязани, Тюмени, Екатеринбурга, Саратова и других городов. Многие из них уже не первый год приезжают в Чебоксары и становятся экспертами дискуссионных площадок конференции. Как расскажет нам потом в интервью ректор Чувашского госуниверситета Андрей Александров, среди них есть руководители ведущих научных школ, воспитавшие не одну плеяду докторов и кандидатов юридических наук, высококлассных специалистов, что работают сейчас в ведущих вузах, в судебной системе, на главных должностях правоохранительных органов и формируют правоприменительную практику.

«Легендами» называли участники конференции советских и российских ученых-правоведов, специалистов в области уголовного права, заслуженных деятелей науки Российской Федерации Ивана Козаченко, Алексея Рарога, заслуженного юриста страны Юрия Голика и других признанных правоведов.

«Уже в третий раз приезжаю в Чебоксары на конференцию и хочу отметить, что Чувашский госуниверситет всегда умеет выбрать нужные темы. У России сейчас очень много вызовов, на которые мы не можем не откликаться», — поделился мнением профессор кафедры уголовного права МГЮА имени О.Е. Кутафина Алексей Рарог.

«Действительно, тема — одна из самых актуальных сегодня для всего нашего государства, — согласился с коллегой доктор юридических наук Юрий Голик, который приехал в Чувашию впервые, но уже был покорен уютной столицей нашей республики. — Вся беда в том, что одна из самых мощнейших тенденций современности — тотальное «обезнаучивание», и с этим надо бороться».

По мнению зав. кафедрой уголовного права Уральского государственного юридического университета Ивана Козаченко, поднятая чувашскими коллегами тема обязательно перерастет в новацию и найдет отражение во все времена. А доктор юридических наук, профессор из Москвы Татьяна Минязева, к слову, ни разу не пропустившая конференции Чувашского госуниверситета, акцентировала внимание на морально-нравственной стороне вопроса.

«Сегодня этот аспект особенно злободневен, потому что то, что происходит у нас в стране с молодежью, заслуживает самого пристального внимания. И это вопрос не только про воспитание, но и про то, чтобы человек оставался человеком, а не пренебрегал ценностями. И это касается всех отраслей права», — поделилась мнением заслуженный юрист.

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВ,

ректор Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова: «На одну из самых авторитетных профильных конференций в ЧувГУ традиционно приезжают такие гости, общение с которыми становится настоящим подарком для всех ее участников. Это Алексей Иванович Рарог и Иван Яковлевич Козаченко, советские и российские ученые-правоведы, специалисты в области уголовного права, оба заслуженные деятели науки; и Бяшир Тагирович Разгильдиев, заслуженный деятель науки РФ, профессор Саратовской государственной юридической академии; и Людмила Валентиновна Иногамова-Хегай, профессор Московского государственного юридического университета имени Кутафина. Многие из них приехали на конференцию и в этом году, чтобы обсудить одну из самых актуальных тем, посвященную образованию, воспитанию и праву в контексте глобальных вызовов. А вызовы, что сейчас стоят перед нашим обществом, требуют глубоких изменений. Мы не только должны обеспечивать общественную безопасность, ценность которой многократно возросла за последний год, но и создавать правовую основу для развития страны в целом».

В поисках путей развития

На пленарном заседании участников конференции радушно приветствовал ректор Чувашского госуниверситета Андрей Александров. По словам руководителя вуза, тема нынешней конференции, безусловно, важна в контексте тех событий, свидетелями которых мы все сегодня являемся.

«Отмечу, это не сугубо правовой вопрос, а тема, волнующая многих, — подчеркнул Андрей Александров. — И с этих позиций конференция стала хорошей диалоговой площадкой, где можно на стадии принятия каких-то новых решений обсудить, подискутировать и выбрать оптимальные пути развития в том числе образовательной системы страны, которая сегодня находится в процессе реформирования».

Мнениями делились и уважаемые гости — представители Верховного суда Чувашии, Госслужбы Чувашии по делам юстиции, Следственного управления Следственного комитета России по Чувашии. С докладом о возвращении к военному уголовному законодательству выступил профессор Алексей Рарог. Профессор кафедры уголовного права МГЮА Валерий Цепелев рассказал о проблемах правового воспитания молодого поколения. Ведущий научный сотрудник московского Центра исследования проблем обеспечения безопасности в учреждениях уголовно-исполнительной системы НИИ ФСИН России Елена Кунц затронула категорию молодежи, о которой часто забывают, — несовершеннолетних осужденных. «Нам нужно воспитать здоровое поколение и помочь тем, кто по ошибке и незнанию закона встал на неправильный путь. С детьми надо работать, они постоянно должны чувствовать поддержку. И, конечно, нужно обращаться к истории, трудовому воспитанию, вовлекать молодежь в культурные мероприятия», — высказалась эксперт.

Специальным гостем конференции стал заведующий кафедрой криминалистики Белорусского государственного университета, доктор юридических наук Вячеслав Шабанов, который не только выступил в качестве спикера, но и привез договор о сотрудничестве между своим вузом и Чувашским госуниверситетом.

Не менее интересными были и последовавшие затем панельные дискуссии. Ученые-правоведы говорили о защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, государственности страны, уголовно-правовом и патриотическом воспитании молодежи и многих других темах. Завершилась конференция на следующий день подведением итогов за круглым столом.

КСТАТИ По традиции ко дню открытия ежегодной юридической конференции ЧувГУ выпускает книгу, в которой, исходя из темы, публикуются научные исследования как маститых ученых, так и аспирантов, делающих первые шаги в науку. Так, в сборник статей, специально подготовленный к нынешней конференции, вошли доклады порядка 200 авторов. Столь объемного издания, состоящего из 850 страниц, в истории научного форума пока не было.

МЕЖДУ ТЕМ

Магистратура онлайн и лучшая экспертная оценка

Белорусский госуниверситет — далеко не единственный вуз, с которым дружит ЧувГУ. На днях стало известно, что Чувашский госуниверситет и НИУ «Высшая школа экономики» откроют совместную онлайн-магистратуру в области права. Набор на программу «Комплаенс и профилактика правовых рисков» начнется уже в этом году. Ее участники смогут учиться, не покидая места жительства и совмещая учебу с работой. А выпускники получат два диплома — ЧувГУ и НИУ ВШЭ.

Доверяют региональному вузу не только университеты, но и партнеры, для которых тот же юридический факультет является надежной кузницей отлично подготовленных кадров. Не случайно образовательные программы по юриспруденции ЧувГУ получили высокое признание и аккредитованы Ассоциацией юристов России. Эксперты отметили качественную подготовку выпускников вуза, а также то, что юридическое образование, предоставляемое Чувашским госуниверситетом, соответствует лучшим отечественным стандартам в сфере профессиональной юридической деятельности.

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