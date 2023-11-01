Олег Николаев посетил выставку «Россия» и поговорил с чувашским просветителем

С первого дня работы Международной выставки-форума “Россия” на ВДНХ внимание гостей стенда Чувашии неизменно привлекает уникальный экспонат — 3D-модель чувашского просветителя Ивана Яковлевича Яковлева, созданная с применением нейронных сетей. Это первый подобный проект в стране, подчеркивают в госпаблике Минэкономразвития региона.

Программистам понадобилось всего три недели, чтобы создать образ патриарха. Неоценимую помощь им оказали специалисты Национальной библиотеки, Чувашского национального музея. Для создания модели использовались архивные документы, немногочисленные сохранившиеся фотографии и воспоминания о Яковлеве. В результате получился максимально достоверный образ основателя Симбирской чувашской учительской школы.

Благодаря нейросетям, 3D-модель просветителя способна поддержать разговор практически на любую тему, охотно расскажет о себе и о Чувашии. К примеру, коллекционирующий рецепты национальных блюд житель Челябинской области Владимир Григорьев с удивлением узнал, что в шурпе необходимо добавлять томаты.

А сегодня экспозицию Чувашии на ВДНХ посетил Глава республики Олег Николаев. Он с интересом принял участие во всех интерактивах, пообщался и с «цифровым» Иваном Яковлевым.

«Выставка «Россия» создает максимально цельную картину нашей огромной страны. Мы смогли найти такие формы представления нашей малой родины, что они пользуются популярностью у гостей. Наш стенд посетили уже свыше 10 тысяч человек. Тематическая нагрузка экспозиции будет меняться и совершенствоваться каждые 10 дней. Сейчас мы знакомим жителей страны с развитием в регионе отраслей туризма и экономики, дальше расскажем о медицине, сельском хозяйстве, образовании. До апреля раскроем все сильные стороны нашей республики», — отметил Глава Чувашии.

Между тем, программисты обещают к 1 декабря запустить еще одну 3D-проекцию — легендарного комдива Василия Ивановича Чапаева.