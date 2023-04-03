По всей Чувашии аграрии вышли на яровой сев

В ходе рабочего совещания в Чебоксарском муниципальном округе вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов сообщил, что во всех округах Чувашии приступили к весенне-полевым работам.

На сегодняшний день в республике на 82,5% завершены работы по внесению удобрений для озимых культур — из 81,9 тысячи гектаров подкормлено 67,6 тысячи. Приступили аграрии и к яровому севу — посеяно 41,5 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур, в том числе пшеницы — 17 тысяч, ячменя — 17,6 тысячи.

Структура посевной в Чувашии будет сохранена такой же, как в прошлом году. Из 550,7 тысячи гектаров больше половины займут зерновые культуры — 305,4 тысячи гектаров, кормовые — 187,2 тысячи гектаров, масличные — 35,1 тысячи гектаров. Картофель займет посевную площадь в 18,7 тысячи гектаров, а овощи открытого грунта — 3,5 тысячи гектаров. Этот объем позволит обеспечить продовольственную безопасность жителей Чувашии, прокормить скот и реализовать часть культур за пределы региона.

«В принципе рисков нет. Единственное — хочется поторопить некоторые хозяйства, которые любят в апреле начинать готовить семена, есть несколько таких у нас. Время не ждет, влага уходит — надо ускоряться», — отметил Сергей Артамонов.

На встрече с министром сельского хозяйства республики сельхозорганизации Чебоксарского округа подтвердили, что готовы в сжатые сроки завершить посевную.