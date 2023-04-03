В рамках акции «Сад памяти» в Чувашии посадят 53 тысячи деревьев

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Этой весной в Чувашии в рамках международной акции «Сад памяти» собираются посадить 53 тысячи деревьев. В Янтиковском муниципальном округе добровольцы, ветераны и местные школьники уже взялись за работу.
Во время информдня присоединился к ним и министр природных ресурсов и экологии Чувашии Эмир Бедертдинов. Возле стелы, посвященной труженикам тыла — строителям оборонительных рубежей, участники акции дружно высадили молодые ели, предоставленные Канашским лесничеством. Очередная посадка запланирована в ближайшее время и в чебоксарском Заволжье. По словам руководителя Минприроды республики, благодаря «Саду Памяти» в Чувашии уже высажено более ста тысяч деревьев.
А общая, глобальная цель акции — вырастить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны и в честь героев спецоперации.

Опубликовано: 20 апреля 2023 г.


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