В рамках акции «Сад памяти» в Чувашии посадят 53 тысячи деревьев

Этой весной в Чувашии в рамках международной акции «Сад памяти» собираются посадить 53 тысячи деревьев. В Янтиковском муниципальном округе добровольцы, ветераны и местные школьники уже взялись за работу.

Во время информдня присоединился к ним и министр природных ресурсов и экологии Чувашии Эмир Бедертдинов. Возле стелы, посвященной труженикам тыла — строителям оборонительных рубежей, участники акции дружно высадили молодые ели, предоставленные Канашским лесничеством. Очередная посадка запланирована в ближайшее время и в чебоксарском Заволжье. По словам руководителя Минприроды республики, благодаря «Саду Памяти» в Чувашии уже высажено более ста тысяч деревьев.

А общая, глобальная цель акции — вырастить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны и в честь героев спецоперации.