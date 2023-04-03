Минобороны приглашает воинов-контрактников

В Чувашии появились передвижные пункты по оформлению заявлений о приеме на контрактную военную службу. В эти дни такой пункт работает в Чебоксарах у торгового комплекса «Шупашкар». Потом он переместится в другой район столицы республики. Режим работы — до позднего вечера. А в районах республики работает еще один передвижной пункт отбора на службу по контракту, он уже побывал в Алатыре и Батыревском районе. В передвижных пунктах офицеры ведут прием граждан, отвечают на все их вопросы, оформляют необходимые документы. Здесь же можно получить направление на медицинское обследование и пройти собеседование с военным психологом.
Опубликовано: 20 апреля 2023 г.
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