Поджигателю, по вине которого сгорели три автомобиля, вынесен приговор

Совершив преступление еще в августе 2020 года, он долго скрывался от правосудия.

Все произошло во дворе одного из столичных домов, расположенных по проспекту Ленина. Подсудимый, имея при себе бутылку с воспламеняющейся жидкостью, убедившись, что за ним никто не наблюдает, облил машину горючим веществом и поджог ее. А затем, как говорят в таких случаях, скрылся с места преступления.

Пламя охватило автомобиль — огонь был настолько сильным, что зацепил и две стоявшие рядом машины. В итоге одно транспортное средство сгорело полностью, а его «собратьям по несчастью» причинен значительный ущерб.

Долгое время преступление оставалось не раскрытым. Но благодаря дополнительно принятым мерам реагирования лицо, совершившее поджег, было установлено и задержано.

Суд признал мужчину виновным в умышленном поджоге чужого имущества из хулиганских побуждений и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, поджигателю придется выплатить пострадавшим материальную компенсацию.