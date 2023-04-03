Из-за пала сухой травы в Чувашии горят дома и хозпостройки

Обошлось без жертв, но последствия серьезные

Люди не всегда внимательно относятся к предупреждениям спасательных служб об опасности, возникающей при сжигании сухой травы. В результате страдают постройки и земельные участки…

Так, 17 апреля в Ибресинском муниципальном округе близ поселка Огонек из-за горения сухостоя было уничтожено три дачных дома, сообщили в Госкомитете Чувашии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

На следующий день, по данным ГУ МЧС России по Чувашии, из-за халатности 49-летней жительницы деревни Синьялы Вурнарского округа, которая сжигала сухую траву, загорелись надворные постройки в ее хозяйстве. Благо жилой дом не пострадал.

Аналогичный случай зарегистрирован в Порецком муниципальном округе — из-за незаконного пала сухой травы произошло возгорание поля в деревне Турдаково. Благодаря быстрому реагированию пожарно-спасательных расчетов возгорание удалось ликвидировать — пламя не перекинулось на жилые дома.

А вот в деревне Рыкакасы Моргаушского муниципального округа из-за горения мусора было уничтожено два частных дома и две хозяйственные постройки. В результате происшествия пострадала женщина 1944 года рождения.

Конечно, не все пожары в последние дни случаются по причине пала сухой травы. Как сообщил «Чувашинформ», на Лапсарском проезде загорелась цистерна из-под мазута. При демонтаже огромной емкости во время сварочных работ произошел хлопок и начался пожар. Столб густого черного дыма был виден за несколько километров. В течение часа возгорание было локализовано, никто не пострадал.