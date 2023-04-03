Надземный трубопровод на Президентском бульваре обеспечит горячей водой на время ремонта

В конце марта в Чебоксарах на Президентском бульваре стали прокладывать надземный трубопровод. Данное обстоятельство вызвало у горожан немало вопросов. Многие недоумевали: от такого способа трубопрокладки сейчас даже в некоторых селах отказываются, а тут — центр столицы республики.

В большинстве своем чебоксарцев интересовало, временная эта конструкция или нет? И хоть линии труб протянулись за пешеходной дорожкой, местами они перекрывают подходы к некоторым зданиям. К тому же, по мнению горожан, трубопровод существенно снижает эстетическую привлекательность города. Тем паче, что рядом расположено здание Дома правительства республики.

Наша газета обратилась за комментариями в филиал Марий Эл и Чувашии «Т Плюс». Как рассказали в компании, идет подготовка к капитальному ремонту участка тепловой сети по Президентскому бульвару. В рамках капремонта будет выполнена замена порядка 650 погонных метров распределительных трубопроводов. Работы начнутся после майских праздников и продлятся до начала июля.

А в настоящее время компанией смонтирована временная схема трубопроводов горячего водоснабжения. Она будет задействована в период ремонта и позволит обеспечить бесперебойную подачу потребителям горячей воды.

Так что спешим успокоить жителей столицы — данное «украшение» носит временный характер. Правда тем, чей ежедневный маршрут пересекается с Президентским бульваром, придется потерпеть неудобства, которые будут связаны с ремонтными работами.