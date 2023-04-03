Пасхальное Послание Высокопреосвященнейшего Савватия, митрополита Чебоксарского и Чувашского, главы Чувашской митрополии

пастырям, монашествующим и всем верным чадам

Чебоксарско-Чувашской епархии Русской Православной Церкви

«…смертное жилище разори Своею смертию днесь, и озари вся божественными блистаньми Воскресения» (тропарь Пасхального канона, 4 песнь).

Возлюбленные о Господе пастыри, монашествующие и все верные чада Чебоксарско-Чувашской епархии! Примите мое сердечное поздравление по случаю великого и мироспасительного праздника – светлого Христова Воскресения. С благоговейным трепетом и неизреченной духовной радостью приветствую вас, моя дорогая паства, и искренне, с любовью восклицаю: «Христос Воскресе!». Милостию Божией мы прошли спасительное поприще тщательных духовных подвигов Святой Четыредесятницы, скорбной Страстной седмицы и с особым чувством ликования встречаем Пасхальное торжество – долгожданное и неповторимое.

В красоте и величии церковного богослужения, а также глубоких смыслах священных богослужебных Пасхальных текстов последовательно раскрываются тайны и смыслы Воскресения Христова. В частности, святой преподобный Иоанн Дамаскин, подобно многим святым отцам и учителям Церкви, в тексте канона Святой Пасхи многократно утверждает мысль о том, что Христос Своим Воскресением «всю низложи́в сме́рти держа́ву» (тропарь Пасхального канона, 8 песнь). Жизнь каждого человека после грехопадения первых людей заканчивается смертью. Святой царь и псалмопевец Давид, рассуждая о мере жизни человека в этом мире, написал такие слова: «Дней лет наших – семьдесят лет, а при большей крепости – восемьдесят лет; и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро…» (Пс.89:10). Однако отныне для умирающих людей во Христе, смерть является уже не мрачной бездной, не неизвестной пустотой, а рождением в новую жизнь, которая открывается Воскресением Христовым: «Ибо, как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1Кор. 15:22). Своею смертию Христос-Искупитель попирает смерть, которая владычествовала над родом человеческим, что мы и слышим в тропаре Пасхи: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ…», а другое песнопение усиливает смысл следующим образом: «я́ко воста́ Госпо́дь, умертви́вый смерть» (ипакои Пасхи). Такой акцент победы над смертию Воскресшим Иисусом Христом в многочисленных песнопениях праздника не является исключительно красивым речевым оборотом или фразеологизмом, а действительно утверждает совершенный акт ее сокрушения, который был под силу только всемогущему Богу.

В дни Святой Пасхи Христовой мы вместе со всем православным миром преисполняемся светлой духовной радостью, с которой ничто не может сравниться, и которую никто не может у нас отнять. Эта радость две тысячи лет назад вдохновляла апостолов на благовестнические труды о Христе Воскресшем и дарованном Им спасении. Эта радость о Восставшем от гроба Господе Иисусе Христе стала тем мотивом, ради которого претерпевали козни, мучения, лишения, жестокие гонения святые мученики и страстотерпцы, тем самым свидетельствуя об истинности Воскресения Христова. И действительно, в преломлении Пасхального торжества многие важные вещи и явления обретает иной смысл. Естественная смерть отныне становится не концом, а переходом к вечной жизни; страх сменяется глубокой надеждой; скорбные обстоятельства современной действительности теряют свою напряженность и меркнут перед величием, силой и глубиной искупительного подвига, совершенного ради нас и нашего ради спасения. Воскресение Христово является тем основанием, на котором православные христиане утверждают истинность своей веры: «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна… Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших» (1Кор.15:17,20). Эта вера в Воскресение Христово также является источником укрепления наших сил, облегчением всякой скорби и, по утверждению святителя Григория Нисского: «нет человека так печального, который не находил бы утешения в торжестве [этого] праздника»[1]. Поэтому призываю всех вас в эти благодатные дни оставить всякое уныние, печаль и скорбь, которым не должно быть места в нас – православных христианах, отмечающих ныне ни с чем не сравнимую Пасхальную радость.

Святая Церковь устами великого богослова и церковного учителя, святителя Иоанна Златоуста призывает всех нас радоваться этому светлому празднику – всех без исключения, вне зависимости от возраста, национальности, социального статуса, и т.д. «Темже убо внидите вси в радость Господа своего»[2] – восклицает святитель. Однако радость не тождественна лености и беспечности, но напротив должна сопровождаться активными делами милосердия, благотворительности и братолюбия. В настоящий момент наша страна переживает особое, непростое время, связанное с событиями на Украине. Но даже и в этот сложный период мы не должны терять Пасхальную радость, а делиться ею с окружающими нас людьми для того, чтобы дух наш не угасал, и не ослабла наша внутренняя духовная сила. В материальной помощи, духовной поддержке сейчас, как никогда, нуждаются многие люди – наши доблестные воины, прибывшие беженцы, родственники погибших. В этой связи призываю всех вас, каждый по своим силам и возможностям, не оставляйте без попечения и заботы тех, кто сейчас особо нуждается в нашей помощи и внимании. Несите в мир свою самоотверженную любовь к ближним, которая выражается в добрых делах, а также щедро одаривайте нуждающихся, особенно духовной радостью о Воскресшем Спасителе мира, согревая теплом своих сердец обездоленных и находящихся в отчаянии.

Досточтимые отцы, боголюбивое монашество, дорогие братья и сестры! Вновь и вновь обращаюсь ко всем вам словами Пасхального благовестия: «Христос Воскресе»! Возсылаю свои молитвы милосердному Творцу о том, чтобы радость «праздников праздника и торжества из торжеств» пребывала со всеми вами не только в эти святые дни, но и сопутствовала вам вплоть до следующей Пасхи. От всей души желаю вам мира, милости и всещедрой помощи Христа Воскресшего во всех жизненных путях. По традиции прошу всех вас передать мое архипастырское благословение и поздравление с Пасхой Христовой всем без исключения – как верующим, так и тем, кого еще не коснулся свет Христовой благодати, кому во всей полноте еще не открылись истины Евангельского учения.

САВВАТИЙ,

митрополит Чебоксарский и Чувашский,

глава Чувашской митрополии.

Пасха Христова, 2023 г.

г. Чебоксары.

[1] Григорий Нисский, святитель. На святую Пасху («Слово 3-е о воскресении Христовом»).

[2] Иоанн Златоуст, святитель. Слово огласительное на Святую Пасху.