«Победную выплату» получат сто ветеранов

Уже несколько лет в соответствии с Указом Президента России инвалиды и участники Великой Отечественной войны получают единовременную выплату ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей. Как сообщили в Отделении Социального Фонда России по Чувашии, в нашей республике в этом году единовременную выплату получат

100 ветеранов войны — к ним она придет (или уже пришла) в апреле вместе с пенсией.

Выплата производится беззаявительно на основании документов, имеющихся в распоряжении Отделения СФР, напоминают в ведомстве. Гражданам, которые получают одновременно две пенсии: одну — по линии СФР, вторую — по линии силовых ведомств, выплата пойдет через Социальный фонд.