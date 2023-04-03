91-летняя жительница Чебоксар помогает бойцам СВО

«Там наши ребята… Они ведь нас защищают…»

Поддержка чувашских бойцов, находящихся на передовой, продолжается. После того, как в конце марта в зону СВО отправили очередной гуманитарный груз, стали собирать новый. Уже с начала апреля общими силами, благодаря неравнодушным предпринимателям, инициативным группам и депутатам защитникам Донбасса отправлены 80 кубометров древесины из Шемурши, 25 рулонов сетки-рабицы, а также квадрокоптеры, медикаменты и другие необходимые вещи, рассказывают в Фонде развития Чувашии «П?рле». Между тем студенты педагогического университета плетут маскировочные сети. Поступают и денежные средства на спецсчет «Своих не бросаем».

Помощь каждого важна, отмечают в фонде и благодарят за отзывчивость как крупные предприятия, так и простых людей, которые, от всего сердца желая помочь нашим ребятам, вносят свои накопления. Среди них — и ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла, инвалид второй группы Анна Николаевна Замкова, проживающая в Чебоксарах. Нам вдвойне приятно познакомить читателей с этой удивительной женщиной, которая вот уже более полувека не расстается с «Советской Чувашией».

Свой первый денежный перевод в 5 тысяч рублей в фонд «Перле» пенсионерка сделала в декабре прошлого года, а к весне поднакопила и решила перечислить еще столько же. «Сумма, может, и незначительная, но чем могу, тем помогаю…» — просто сказала Анна Николаевна корреспонденту «СЧ». А на вопрос «Почему, ведь и без того пенсия невысокая» женщина ответила: «Я же ветеран, через многое в жизни прошла и знаю, как бывает трудно. А там наши ребята! Они ведь и нас защищают…»

В годы войны нашей героине пришлось хлебнуть немало горя. В раннем детстве Анна Замкова осталась сиротой. Перед началом Великой Отечественной умерла мама, а в 1943 году на фронте погиб отец. Девчонкой наравне со взрослыми она работала в колхозе: сушила, собирала и возила сено, работала в поле.

Вот за эту непокорность Анну и отправили одну-одинешеньку в Чебоксары. «Я была маленькая, но как сейчас помню — на мне были прохудившиеся лапти, которые я сама сплела, рваная фуфайка да платок. Оставили меня у кого-то в Кировском поселке (Авт. — Ныне это юго-западный район Чебоксар), там на агрегатах рубили капусту, морковь, поэтому постоянно стоял шум, и мне было страшно», — поделилась детскими воспоминаниями ветеран.

А потом маленькая Анна отыскала маминого брата дядю Васю, который работал в Чувашпотребсоюзе. Так у нее началась новая жизнь, не менее трудная, но не беспросветная. Ей хотелось выучиться, получить работу, быть самостоятельной. Как пошла в Школу рабочей молодежи, Анна Николаевна помнит во всех подробностях, и это при том, что сейчас ей 91 год: «Тетя Катя, жена дяди, дала мне свои туфли на каблуках, но по дороге в школу случилось несчастье — каблук отвалился и потерялся. На следующее утро я встала спозаранку и пошла искать, и ведь отыскала, а дядя Вася его обратно приколотил…».

После окончания школы Анна не собиралась сидеть на шее родных и стала искать работу. Начальник отдела кадров первого Чебоксарского треста столовых, ресторанов и кафе, принимая новую сотрудницу, первым делом взглянула на руки девушки — увидела, что перед ней не белоручка, и взяла ее посудницей, так называли работниц, занимающихся уборкой кухни. Начав работать, Анна не бросила мечту учиться дальше. Сначала окончила кооперативный техникум, а потом — и кооперативный институт, став дипломированным товароведом. В тресте она проработала 56 лет, пройдя путь от кухонного работника до начальника торгового отдела.

Анна Николаевна всегда ответственно относилась к своему делу. Не терпела лицемерия в других, и сама всегда была честной и прямолинейной. Такой она остается и сейчас, рассказывают ее племянники, которые помогают ей. К сожалению, своих детей у Замковой нет, а мужа она похоронила в 2012 году. Не оставляют Анну Николаевну и соцработники, которые, несмотря на непростой характер труженицы тыла, с большим уважением и заботой относятся к ней.

«Не пью, не курю, веду здоровый образ жизни и читаю газету — все, как полагается», — раскрыла нам свой «секрет» долголетия и феноменальной памяти Анна Замкова. «Много лет выписываю газету. Помню, как она выходила под прежним названием «Красная Чувашия». А как «Советскую Чувашию» выписываю ее с 1972 года. И честно скажу, без этой газеты у меня жизни нет. Почему? Да потому, что в ней правду пишут, все по делу, конкретно», — призналась наша героиня, которая и про фонд «П?рле» прочитала в нашей газете. Вот и сейчас, пока идет Всероссийская декада подписки, верная читательница «СЧ» спешит подписаться на следующее полугодие…

Когда стране грозит опасность, нельзя оставаться безучастным, по мере сил и возможностей нужно помогать — считает ветеран Великой Отечественной войны Анна Замкова. Фото автора