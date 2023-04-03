15 апреля стартует онлайн-голосование по объектам благоустройства

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Выбираем объекты и дизайн-проекты

С завтрашнего дня по всей стране стартует ежегодное Всероссийское онлайн-голосование по объектам благоустройства. Гражданам вновь предстоит решить, какие общественные пространства в наших городах и муниципальных округах следует облагородить в следующем году. Нынче отбор проходит под лозунгом «Влиятельные люди», который ясно дает понять, насколько важно мнение граждан в вопросе создания комфортной среды.

Жителям Чувашии на выбор представят 52 проекта благоустройства в пяти городах и 20 муниципальных округах. Чебоксарцы, например, будут голосовать за понравившиеся дизайн-проекты уже определенных территорий. Ознакомиться как с «кандидатами» благоустройства, так и с проектами, подготовленными дизайнерами, и отдать свой голос можно будет на платформе 21.gorodsreda.ru. Также выбрать понравившийся объект можно в волонтерских штабах. Голосование продлится по 31 мая.

Опубликовано: 14 апреля 2023 г.


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